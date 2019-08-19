ميتشو: حققت حلمي بتدريب الزمالك وأعرف ميول جماهيره

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ ص

ميتشو

قال الصربي ميلوتان سريديوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه حقق حلمه بتولي تدريب الفريق الأبيض. وأضاف ميتشو، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، أنه بدأ عمله في قارة إفريقيا منذ 19 عاما، وعمل في 7 دول، لكنه يعتبر تدريب "الزمالك" بمثابة تحقيق لحلمه، موضحًا أنه معجب بالروح التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة النادي الذي يرغب في تحقيق الفوز دائما.

وتابع: «أعتبر نفسي في المكان الصحيح، بسبب هذه الروح التي رأيتها، والتي كانت أهم دوافعي لقبول المهمة، كما أعتقد أن الفريق لديه قائمة قوية ورائعة تضم لاعبين دوليين من تونس والمغرب». واستمر في حديثه: «أعرف أن جمهور الزمالك يحب الكرة الجميلة، إلى جانب تحقيق الانتصارات، وأتمنى تحقيق طموحاتهم