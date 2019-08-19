رياضة

ميتشو: حققت حلمي بتدريب الزمالك وأعرف ميول جماهيره

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ ص
ميتشو
ميتشو
قال الصربي ميلوتان سريديوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه حقق حلمه بتولي تدريب الفريق الأبيض. وأضاف ميتشو، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، أنه بدأ عمله في قارة إفريقيا منذ 19 عاما، وعمل في 7 دول، لكنه يعتبر تدريب "الزمالك" بمثابة تحقيق لحلمه، موضحًا أنه معجب بالروح التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة النادي الذي يرغب في تحقيق الفوز دائما.
وتابع: «أعتبر نفسي في المكان الصحيح، بسبب هذه الروح التي رأيتها، والتي كانت أهم دوافعي لقبول المهمة، كما أعتقد أن الفريق لديه قائمة قوية ورائعة تضم لاعبين دوليين من تونس والمغرب». واستمر في حديثه: «أعرف أن جمهور الزمالك يحب الكرة الجميلة، إلى جانب تحقيق الانتصارات، وأتمنى تحقيق طموحاتهم
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رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
حسن-حمدي‎ (1)

سر ظهور حسن حمدي في مباراة الأهلي وبيراميدز

آثار ظهور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة فريق الكرة أمام بيراميدز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، ليودع الأهلي مسابقة الكأس من دور الـ16 للبطولة. حسن حمدي منذ رحيله عن مجلس إدارة الأهلي لم يظهر في أي مباراة سواء في عهد مجلس الإدارة السابق أو المجلس الحالي، وربما تكون المباراة الوحيدة التي حضرها رئيس الأهلي السابق، لقاء المنتخب الوطني أمام أوغندا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».
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رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
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طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
ميتشو

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
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رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
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