بعد مغادرتها جبل طارق.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه لليونان

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص

الناقلة جريس

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، بعد أن غادرت جبل طارق، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح البيان، أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.وأعيد تسمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بـ'أدريان داريا' لمواصلة رحلتها ورفعت العلم الإيراني.وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب