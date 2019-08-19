جريمة

«جبهة النصرة والاتجار في البشر» أبرز محاكمات الإثنين

70 متهما كونوا عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» كجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القوانين بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور
تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الحكم على 70 متهمًا بينهم 6 محالين إلى المفتي، فى قضية اللجان النوعية بكرداسة، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر في الأزبكية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر. والمتهمون هم حمادة رشاد (جزار)، ومصطفى عبد الرحمن (عامل بمسجد)، ومحمد أحمد (عامل)، ومحمد عبد البديع (نجار)، ومحمود خالد (عامل)، وسعيد محمد (عاطل).
وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم
اقرأ المزيد
النائب-صلاح-عيسى

«لواء الثورة وحبس صلاح عيسى» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
القبض-على-متهم

ضبط محاسب تخفى في النقاب لسرقة شقة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة سكنية مملوكة لصاحب الشركة التى يعمل بها فى شبرا الخيمة، وذلك بعدما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء السرقة مرتديا النقاب للتخفى عن كاميرات المراقبة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بشأن قيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية «نقاب»، أثناء قيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، والمملوكة لصاحب شركة لتجارة المواد البترولية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.
حبس-كلابشات

ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب معاق في الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديرى، الأربعاء، من ضبط 6 شباب، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الإعاقة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.
مديرية أمن الشرقية

غضب في الشرقية بسبب الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة

حالة من الغضب، انتابت عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فى رد فعل على مقطع فيديو متداول لشاب من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرض لاعتداءات وحشية من قبل بعض الشباب. وبحسب ما هو متداول، قام مجموعة من الشباب، من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، فى محافظة الشرقية، فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالاعتداء على شاب من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ أقدموا على ضربه وركله بالأقدام في أماكن متفرقة من الجسد، بغرض التسلية من جانبهم ليس إلا، فيما قام أحدهم بالغناء وقت الاعتداء على المجني عليه، الذى دخل في نوبة صراخ وبكاء محاولًا استعطافهم دون مُجيب.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
محكمة-ارشفية

«خلية طنطا» وطلاب بيلا أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا وجرائم الإرهاب، وكذلك وقائع الفساد المالي، بجانب القضايا الإدارية، ومن المنتظر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم وآخرين بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بعدما كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
جثة-طفل

جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org