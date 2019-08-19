«جبهة النصرة والاتجار في البشر» أبرز محاكمات الإثنين

70 متهما كونوا عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» كجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القوانين بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

محاكمة - أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الحكم على 70 متهمًا بينهم 6 محالين إلى المفتي، فى قضية اللجان النوعية بكرداسة، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر في الأزبكية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر. والمتهمون هم حمادة رشاد (جزار)، ومصطفى عبد الرحمن (عامل بمسجد)، ومحمد أحمد (عامل)، ومحمد عبد البديع (نجار)، ومحمود خالد (عامل)، وسعيد محمد (عاطل).

وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم