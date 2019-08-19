«جبهة النصرة والاتجار في البشر» أبرز محاكمات الإثنين
70 متهما كونوا عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» كجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القوانين بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور
تحرير:سماح عوض الله
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محاكمة - أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الحكم على 70 متهمًا بينهم 6 محالين إلى المفتي، فى قضية اللجان النوعية بكرداسة، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر في الأزبكية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر. والمتهمون هم حمادة رشاد (جزار)، ومصطفى عبد الرحمن (عامل بمسجد)، ومحمد أحمد (عامل)، ومحمد عبد البديع (نجار)، ومحمود خالد (عامل)، وسعيد محمد (عاطل).
وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم
وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، وذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال أعضاء الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتبت عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.
جبهة النصرة
تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، فض أحراز القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
تبين من التحقيقات التحاق بعض المتهمين بصفوف جبهة النصرة في سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتلقي تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيدا لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية.
شملت قائمة المتهمين "محمد محمود كامل البرم، 66 سنة، ضابط بالمعاش، هارب، مقيم بطنطا في الغربية، مصطفى كمال مصطفى حشيش، 48 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بفيصل، محمود صلاح الدين الدمرداش، 38 سنة، طبيب عيون بكفر الشيخ، محمد أحمد عباس زكي، واسمه الحركي (أبو أنس)، 38 سنة، مساعد باحث يقيم في طنطا، طارق على عبد النبي أحمد، 48 سنة، تاجر مفروشات، محمد على عبد النبي أحمد، 43 سنة"، وآخرين.
لجان المقاومة الشعبية
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 70 متهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
المتهمون المحالون للمفتي هم أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبد ربه، وإسلام كمال أبو الفتوح مطر، وإسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، وفايز زكي على أبو داغر.
نسبت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم سبعون متهما، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT والإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.