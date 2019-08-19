رياضة

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
ولم يحقق مانشستر أي انتصار في آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، وهي أسوأ مسيرة للفريق منذ أن فشل في الفوز بسبع مباريات متتالية في عام 2014، وحقق اليونايتد انتصارين فقط في 9 مباريات خاضها الموسم الماضي خارج أرضه أمام الفرق التي وُجدت في النصف العلوي من جدول الترتيب. ومنذ أن تولى أولي جونار سولسكاير
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ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب الزمالك وأعرف ميول جماهيره

قال الصربي ميلوتان سريديوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه حقق حلمه بتولي تدريب الفريق الأبيض. وأضاف ميتشو، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، أنه بدأ عمله في قارة إفريقيا منذ 19 عاما، وعمل في 7 دول، لكنه يعتبر تدريب "الزمالك" بمثابة تحقيق لحلمه، موضحًا أنه معجب بالروح التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة النادي الذي يرغب في تحقيق الفوز دائما.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
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سر ظهور حسن حمدي في مباراة الأهلي وبيراميدز

آثار ظهور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة فريق الكرة أمام بيراميدز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، ليودع الأهلي مسابقة الكأس من دور الـ16 للبطولة. حسن حمدي منذ رحيله عن مجلس إدارة الأهلي لم يظهر في أي مباراة سواء في عهد مجلس الإدارة السابق أو المجلس الحالي، وربما تكون المباراة الوحيدة التي حضرها رئيس الأهلي السابق، لقاء المنتخب الوطني أمام أوغندا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.
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هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
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