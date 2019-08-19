اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

مانشستر يونايتد

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.

ولم يحقق مانشستر أي انتصار في آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، وهي أسوأ مسيرة للفريق منذ أن فشل في الفوز بسبع مباريات متتالية في عام 2014، وحقق اليونايتد انتصارين فقط في 9 مباريات خاضها الموسم الماضي خارج أرضه أمام الفرق التي وُجدت في النصف العلوي من جدول الترتيب. ومنذ أن تولى أولي جونار سولسكاير

ولم يحقق مانشستر أي انتصار في آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، وهي أسوأ مسيرة للفريق منذ أن فشل في الفوز بسبع مباريات متتالية في عام 2014، وحقق اليونايتد انتصارين فقط في 9 مباريات خاضها الموسم الماضي خارج أرضه أمام الفرق التي وُجدت في النصف العلوي من جدول الترتيب.



ومنذ أن تولى أولي جونار سولسكاير تدريب اليونايتد، سجل بول بوجبا 10 أهداف وصنع 8 أخرى.



وبدوره لم يخسر وولفر هامبتون في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري على ملعبه، وهي مسيرة شملت التغلب على مانشستر يونايتد، ويتطلع الفريق اليوم لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1980.



وجمع وولفر هامبتون 16 نقطة أمام الستة الكبار الموسم الماضي، وهي ثالث أعلى حصيلة خلف كل من مانشستر سيتي وليفربول.