جريمة

تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
تكدس مروري
تكدس مروري
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
نقلت سيارة الإسعاف مصاب حادث البساتين إلى المستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وتم التحفظ عليها وضبط قائدها، وتحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة إصابة المجني عليه بالخطأ، فيما نفى السائق الاتهام عن نفسه وأكد سوء تصرف المجني عليه لعبوره الطريق الدائرى
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انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي صباح اليوم الإثنين، حادثا مروريا أسفر عن مصرع شخص وإصابة نحو 12 شخصا آخرين بإصابات مختلفة وذلك جراء انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اتجاه مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود متوفى ومصابين، فتم الدفع بسيارات الإغاثة المنتشرة على الطرق السريعة والصحراوية تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور.
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سلاح آلي وهيروين.. سقوط «أبو جبل» بـ«الجعافرة»

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين، فى ضبط عنصر إجرامى بمنطقة مثلث الرعب بشبين القناطر وبحوزته سلاح آلى ومخدر الهيروين الخام. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بضبط العنصر الإجرامى المدعو كريم.ح.ا، وشهرته "أبو جبل"، 31 عاما ومقيم بالجعافرة – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضيتى سلاح – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية، بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.
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مصرع وإصابة 21 مواطنا فى حادثي تصادم بسوهاج وأسيوط

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.
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تحقيقات موسعة في تسمم 30 مواطنا بالغربية

تباشر النيابة العامة بمدينة الغربية، التحقيق فى حادث تسمم جماعي، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ تسمم المعازيم فى حفل عرس مقام فى قاعة على طريق المحلة- طنطا، وذلك جراء تناول حلوى "جاتوه" تم تقديمها لهم، إذ بدأ المعازيم يصابون بإعياء وقيء ومغص وإسهال، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف التى هرعت إلى مكان القاعة من عدة مستشفيات، سجلت استقبال 30 حالة تسمم، تسببت فى حالة من الطوارئ بالمستشفيات، لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.
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سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
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توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
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تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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