تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

تكدس مروري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.

نقلت سيارة الإسعاف مصاب حادث البساتين إلى المستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وتم التحفظ عليها وضبط قائدها، وتحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة إصابة المجني عليه بالخطأ، فيما نفى السائق الاتهام عن نفسه وأكد سوء تصرف المجني عليه لعبوره الطريق الدائرى

نقلت سيارة الإسعاف مصاب حادث البساتين إلى المستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وتم التحفظ عليها وضبط قائدها، وتحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة إصابة المجني عليه بالخطأ، فيما نفى السائق الاتهام عن نفسه وأكد سوء تصرف المجني عليه لعبوره الطريق الدائرى من غير الأماكن المخصصة لذلك.



وفى الحادث الثاني شهد طريق (الصف- الجيزة) حادث تصادم سيارتي أجرة، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مع استدعاء أوناش المرور ورجال الخدمات السريعة، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.



