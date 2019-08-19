صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

الصحف كشفت عن إبحار الناقلة العملاقة «جريس 1» المحملة بالنفط الإيراني من جبل طارق مساء الأحد، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع، وغيرت اسمها إلى «أدريان داريا 1»

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.

يقضي هذا الموثق بمناهضة الانقلابات وكل أنواع الحكم الديكتاتوري والعسكري. وتحت عنوان "حمدوك في الخرطوم اليوم لرئاسة الحكومة"، أفادت صحيفة "البيان" أن الأطراف السودانية أكملت الترتيبات كافةً للبدء في تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي وحل المجلس العسكري وإعلان مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. بينما

يقضي هذا الموثق بمناهضة الانقلابات وكل أنواع الحكم الديكتاتوري والعسكري.

وتحت عنوان "حمدوك في الخرطوم اليوم لرئاسة الحكومة"، أفادت صحيفة "البيان" أن الأطراف السودانية أكملت الترتيبات كافةً للبدء في تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي وحل المجلس العسكري وإعلان مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.



بينما دخل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات مطولة بهدف اختيار رئيس القضاء من بين 4 مرشحين، وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي لـ"البيان" أن الشروع في تشكيل الأجهزة الانتقالية يعد عبورا للسودان.

وأعلن أحمد ربيع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، وصول رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك إلى الخرطوم، خلال 24 ساعة.

صحيفة "الاتحاد" أشارت إلى مواصلة السودانيين الاحتفال بالاتفاق التاريخي، الذي وقع عليه السبت، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بهدف بدء مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تنقل البلاد إلى حكم مدني، في حين سيتم اليوم الإثنين، إعلان التشكيل النهائي للمجلس السيادي، الذي سيقود البلاد خلال هذه المرحلة.





وعلى غرار ما حصل السبت، تواصلت في شوارع الخرطوم، الأحد، الاحتفالات الشعبية بتوقيع الاتفاق الذي يأمل السودانيون أن يضمن لهم حياة أفضل، لكن تشكيلة "المجلس السيادي" الذي يفترض أن يضم 11 عضوا كان مقررا أن يتم الإعلان عن أسمائهم الأحد، أرجئت إلى اليوم الإثنين، بحسب مصادر في قوى الحرية والتغيير.



وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، كشفت "البيان" تحت عنوان "الاحتلال يصعد عدوانه على غزة وسقوط 3 شهداء"، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينما اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال وقام بعضهم بالاحتفال بزفاف داخل ساحاته.



وتمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية، صباح أمس، من انتشال جثامين ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، مجموعة من الشبان الفلسطينيين.



وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، أنه أطلق في ساعة متأخرة من مساء السبت، النار من مروحية ودبابة باتجاه فلسطينيين أمام السياج التي تفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

جاء ذلك بعدما أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء السبت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة.



وقال جيش الاحتلال إن أنظمته الجوية اعترضت صاروخين دون الإفصاح عن معلومات تتعلق بالصاروخ الثالث.



وحول تطورات الأوضاع في سوريا، ذكرت "الاتحاد" أن قوات النظام السوري دخلت مساء الأحد، مدينة خان شيخون في جنوب إدلب، وبدأت التقدم فيها وسط معارك عنيفة ومستمرة مع الفصائل المقاتلة، وفق ما أفاده "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوات النظام مدينة خان شيخون منذ فقدان السيطرة عليها في عام 2014"، مشيرا إلى أنها "دخلتها من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبانٍ عدة".



وأشارت "الخليج" إلى أن القوات الحكومية حاولت منذ أيام التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يمر فيها طريق سريع إستراتيجي يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن القوات الحكومية ترغب في استكمال سيطرتها عليه.



وحول الناقلة "جريس 1"، تناولت "الاتحاد" مغادرة ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب، جبل طارق، وغيرت وجهتها إلى كالاماتا.

وأظهرت بيانات أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا 1" غادرت جبل طارق في نحو الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأبحرت الناقلة العملاقة "جريس 1" المحملة بالنفط الإيراني من جبل طارق مساء الأحد، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع وفقا لتقارير محلية.



بينما ذكرت "الخليج" أن سلطات منطقة جبل طارق البريطانية، رفضت أمس الأحد، طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، موضحة أن العقوبات الأمريكية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي، وأبدى "الحرس الثوري" الإيراني استعداده لمرافقة الناقلة، وحراستها.



محليا، وتحت عنوان "قطار الترشح لانتخابات (الوطني) ينطلق بـ194 طلبا"، ذكرت "الإمارات اليوم" أن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت، أمس، عن بدء عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي ستستمر حتى الخميس المقبل.





وأوضحت "الخليج" أن اللجنة استقبلت خلال اليوم الأول طلبات الترشح ضمن الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 3 عصرا في مراكز التسجيل التي تُوزع على جميع إمارات الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين في أول أيام تلقي الطلبات 194 مترشحا، بواقع 127 من الذكور، و67 من الإناث.