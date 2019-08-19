قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

يعد التأمين الإجباري من أهم مواد قانون التأمينات الجديد الذي سيتم إقراره قريبا، وله عدة أنواع مختلفة؛ مثل التأمين على السيارات والمساجد، والحوادث، والطلاق، وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

حوادث السيارات

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.

ما المقصود بالتأمين الإجباري؟ هو عبارة عن أي نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعد التأمين الإجباري ملزما للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات. ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية