قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

يعد التأمين الإجباري من أهم مواد قانون التأمينات الجديد الذي سيتم إقراره قريبا، وله عدة أنواع مختلفة؛ مثل التأمين على السيارات والمساجد، والحوادث، والطلاق، وغيرها
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة.
وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
ما المقصود بالتأمين الإجباري؟
هو عبارة عن أي نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعد التأمين الإجباري ملزما للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات.
ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية
ما المقصود بالتأمين الإجباري؟
هو عبارة عن أي نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعد التأمين الإجباري ملزما للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات.
ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية أعلى إذا اعتقدوا أن الحد الأدنى للتغطية الإجبارية غير كاف.
أنواع التأمين الإجباري
يتضمن التأمين الإجباري أنواعا مختلفة تشمل كلا من التأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهنة الحرفية مثل سائقى المقطورات والعربات والقطارات والتاكسى والسفن واللنشات البحرية والطائرات كشروط لمزاولة النشاط، فضلا عن تغطية مسؤولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها.
وتضمنت التأمينات الإجبارية كذلك التأمين على أصول الدولة والمرافق العامة، وعلى رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهى وكل الأماكن الترفيهية ومراكز التسوق، والتأمين على التجار أعضاء الغرف التجارية، وضد مخاطر حالات الطلاق.
القانون الجديد يعالج مشكلات التأمين الإجباري على المركبات
قال رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد عالج مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.
وأوضح عبد المعطي أن المشروع عمل من جانب آخر على مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات، كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
التأمين الإجباري على السيارات
هو نوع من أنواع التأمين التي يدفعها أي فرد مقبل على شراء سيارة، وينقسم التأمين على السيارات بشكل عام إلى تأمين إجباري أو إلزامي، وتأمين تكميلي أو اختياري، وذلك بحسب حاجة ورغبة صاحب السيارة، بينما يتم فرض شراء وثيقة التأمين الإجباري على السيارة حسب القانون ويتم سداد قيمتها بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحَصّلها شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور.
وتوفر شركات تأمين الممتلكات العاملة في مصر وثائق التأمين على السيارات بأنواعها، وحدد القانون آليات ومزايا وتغطيات كل نوع من تلك الوثائق، حيث تتعهد شركة التأمين بمقتضى هذا النوع من التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة، أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت داخل مصر، ويكون التزام الشركة بقيمة مبلغ قدره 400 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
وتقوم شركات التأمين بالسداد عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد، ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.