ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

لأول مرة أقدم الفنان يوسف الشريف على نشر صورة له بصحبة ابنته «جنى» من خلال «تويتر»، لكي يهنئها بعيد ميلادها، وفوجئ الجميع بمدى الشبه الكبير بين الأب وابنته

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

يوسف الشريف وإنجي علاء

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.

ابنة يوسف الشريف وإنجي علاء أحدث ظهور كان لـ(جنى) ابنة الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء، واللذان قررا الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما بعدما أصبحت شابة، ويعد هذا هو أول ظهور لها، حيث قامت إنجى علاء بنشر صورة تجمعها بابنتها وزوجها، وصورة أخرى عندما كانت ابنتها طفلة، وعلقت عليها: «مش مصدقة إن السنين