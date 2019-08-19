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ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

لأول مرة أقدم الفنان يوسف الشريف على نشر صورة له بصحبة ابنته «جنى» من خلال «تويتر»، لكي يهنئها بعيد ميلادها، وفوجئ الجميع بمدى الشبه الكبير بين الأب وابنته
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
يوسف الشريف وإنجي علاء
يوسف الشريف وإنجي علاء
هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
ابنة يوسف الشريف وإنجي علاء أحدث ظهور كان لـ(جنى) ابنة الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء، واللذان قررا الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما بعدما أصبحت شابة، ويعد هذا هو أول ظهور لها، حيث قامت إنجى علاء بنشر صورة تجمعها بابنتها وزوجها، وصورة أخرى عندما كانت ابنتها طفلة، وعلقت عليها: «مش مصدقة إن السنين
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تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح في يومه الثالث

نستكمل، اليوم الإثنين، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة، فعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة، وتعرض على مسرح ميامي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، فى نفس الموعد، كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح موتروبول، وكذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.
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تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
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السعودية تعتزم تأسيس أكاديميتين للفنون والموسيقى

وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتأسيس أكاديميتين للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة بالمملكة؛ تختص الأولى بالتراث والفنون التقليدية والحرف، والثانية بالموسيقى. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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