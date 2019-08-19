ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

لأول مرة أقدم الفنان يوسف الشريف على نشر صورة له بصحبة ابنته «جنى» من خلال «تويتر»، لكي يهنئها بعيد ميلادها، وفوجئ الجميع بمدى الشبه الكبير بين الأب وابنته
تحرير:ريهام عبد الوهاب١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
يوسف الشريف وإنجي علاء
هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
ابنة يوسف الشريف وإنجي علاء
أحدث ظهور كان لـ(جنى) ابنة الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء، واللذان قررا الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما بعدما أصبحت شابة، ويعد هذا هو أول ظهور لها، حيث قامت إنجى علاء بنشر صورة تجمعها بابنتها وزوجها، وصورة أخرى عندما كانت ابنتها طفلة، وعلقت عليها: «مش مصدقة إن السنين
ابنة يوسف الشريف وإنجي علاء
أحدث ظهور كان لـ(جنى) ابنة الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء، واللذان قررا الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما بعدما أصبحت شابة، ويعد هذا هو أول ظهور لها، حيث قامت إنجى علاء بنشر صورة تجمعها بابنتها وزوجها، وصورة أخرى عندما كانت ابنتها طفلة، وعلقت عليها: «مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكِ غير لسه صغيرة في حضني.. ربنا يحفظك ويخليكِ لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكِ»، وقام يوسف الشريف بمشاركة الصورة مع جمهوره، وانجذبت الأنظار إليها، خاصة أنها تشبهه إلى حد كبير.
وسبق ظهور جنى يوسف الشريف، (لي لي) الابنة الكبرى للفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، اللذين يحرصان على عدم ظهور أبنائهما إعلاميا، لذلك أحدثت صورها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أصبحت شابة ولم تعد طفلة، ونُشرت لها أكثر من صورة وهي تحتضن والدها وصور أخرى مع والدتها وأصدقائهم، وذلك خلال حفل جينفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة.
الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، ليسا من الفنانين الذين حرصوا على إبعاد أبنائهم عن الظهور، حتى بعد أن صاروا شبابا، ويمتلك الثنائي 5 أبناء، سبق وظهر اثنان منهم مع والدتهما فى إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، وهما لا يزالان فى سن صغيرة، ربما لم يهتم الجمهور كثيرا بصورهما، عكس صور شقيقتهما (مريم) التي أصبحت شابة، وأحدثت صورها مع والدها ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا، بعدما أصبحت فتاة كبيرة، وكان لها ظهور مؤخرا مع والدتها (غادة) وانتقدها الجمهور كونها ظهرت بملابس مكشوفة، وهى تقضى إجازة الصيف مع أمها بجزر اليونان.
وقبل شهرين كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن ابنها (يوسف) لأول مرة، فكانت تحرص على عدم نشر أي صور له من قبل، ولكنها فكت هذا الحصار، خلال حفل تخرجه، وقررت نشر صورة لها معه، وفوجئ المتابعون، خاصة أنه أصبح شابا كبيرا، وهي لا تزال تحتفظ بجمالها، وظهرت إلى جواره وكأنها صديقته وليست والدته.
ولنفس السبب اضطرت الفنانة ليلى علوي إلى نشر صور لابنها الوحيد (خالد) من رجل الأعمال منصور الجمال، وظهرت هي إلى جواره فى حفل تخرجه في المدرسة، وكأنها شقيقته وليست والدته، وحرصت على مشاركة متابعيها فرحتها وسعادتها بنجاح ابنها، ونشرت الكثير من الصور والفيديوهات، وعلقت عليها: «ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر».
وبخلاف هؤلاء، هناك فنانون آخرون يحرصون على نشر صور بصحبة أبنائهم من وقت لآخر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة رانيا يوسف، التي دائما تظهر مع ابنتيها، وكان آخر ظهور لها فى حفل تخرج ابنتها الكبرى (جيسي) في المدرسة، وظهرت فى فيديو وهي ترقص أمام المدرسة من السعادة، وأيضا الفنانة علا غانم، التى دائما تظهر بصحبة أبنائها.