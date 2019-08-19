سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا في اليونايتد

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

بول بوجبا

كرر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، تأكيده بقاء متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من إشارة بوجبا إلى وجود علامات استفهام تحوم حول مستقبله مع الفريق، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "دائمًا ما يضع الجميع علامات استفهام حول بوجبا، بدوري لا أشعر بأي قلق إزاء هذا الأمر، بالنسبة لي سيستمر مع الفريق، لا أرى بأن ما أقوله الآن أمر غريب أو مستبعد، أستمتع باللعب، وبالوجود مع زملائي في الفريق، أستمتع بما أقوم به وأحب عملي وأستمتع بالمباريات، لا أشعر بأي قلق".

وأضاف المدرب النرويجي: "دائمًا ما كان هناك تساؤلات حول بول بوجبا، لم أحضر مؤتمرا صحفيا إلا وأجبت خلاله عن سؤال يتعلق ببوجبا، وبالنظر إلى إجابات بوجبا، ستجد أن 80% منها يشمل جملة أستمتع بالمباراة وبوقتي الحالي". وارتبط اسم بول بوجبا بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، منذ أن اعترف في أثناء وجوده مع المنتخب

وأضاف المدرب النرويجي: "دائمًا ما كان هناك تساؤلات حول بول بوجبا، لم أحضر مؤتمرا صحفيا إلا وأجبت خلاله عن سؤال يتعلق ببوجبا، وبالنظر إلى إجابات بوجبا، ستجد أن 80% منها يشمل جملة أستمتع بالمباراة وبوقتي الحالي".



وارتبط اسم بول بوجبا بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، منذ أن اعترف في أثناء وجوده مع المنتخب الفرنسي في شهر مارس الماضي، أن اللعب في صفوف الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يمثل حلما لأي لاعب.



وصرح بوجبا بنهاية الموسم الماضي، أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة، وأكد وكيل أعماله مينو رايولا رغبته بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.



ومنذ ذلك الحين يرفض مانشستر يونايتد بيع بوجبا، ولا يستطيع الريال تحمل طلبات اليونايتد المادية، على الرغم من رغبة زيدان الشديدة في التعاقد معه.