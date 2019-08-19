تحقيقات موسعة في تسمم 30 مواطنا بالغربية

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

تسمم- أرشيفية

تباشر النيابة العامة بمدينة الغربية، التحقيق فى حادث تسمم جماعي، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ تسمم المعازيم فى حفل عرس مقام فى قاعة على طريق المحلة- طنطا، وذلك جراء تناول حلوى "جاتوه" تم تقديمها لهم، إذ بدأ المعازيم يصابون بإعياء وقيء ومغص وإسهال، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف التى هرعت إلى مكان القاعة من عدة مستشفيات، سجلت استقبال 30 حالة تسمم، تسببت فى حالة من الطوارئ بالمستشفيات، لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

اتهم المجني عليهم ومنهم أهل العروسين، ملاك قاعة الزفاف بالتسبب فى تسممهم، وتقديم أغذية فاسدة لهم، على الرغم من التزامهم بدفع كل مستحقات القاعة، وائتمان القائمين عليها لاختيار نوعيات جيدة من الحلوى لتقديمها بالسعر الذى حددوه، لكنهم فوجئوا بحفلهم يتحول إلى ساحة صراخ وألم، جراء تقديم "جاتوه" فاسد للمعازيم

اتهم المجني عليهم ومنهم أهل العروسين، ملاك قاعة الزفاف بالتسبب فى تسممهم، وتقديم أغذية فاسدة لهم، على الرغم من التزامهم بدفع كل مستحقات القاعة، وائتمان القائمين عليها لاختيار نوعيات جيدة من الحلوى لتقديمها بالسعر الذى حددوه، لكنهم فوجئوا بحفلهم يتحول إلى ساحة صراخ وألم، جراء تقديم "جاتوه" فاسد للمعازيم تسبب فى تسمم 30 منهم.



تلقى رجال الإسعاف والنجدة بمحافظة الغربية، فجر اليوم الإثنين، استغاثة من الموجودين بإحدى قاعات الأفراح، على طريق "المحلة- طنطا" بمحافظة الغربية، بالاشتباه في تسمم أكثر من 30 شخصًا من معازيم الفرح، عقب تناولهم وجبة فاسدة "جاتوه" مقدمة من القاعة، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى المحلة العام لإنقاذهم.



