جريمة

تحقيقات موسعة في تسمم 30 مواطنا بالغربية

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
تسمم- أرشيفية
تسمم- أرشيفية
تباشر النيابة العامة بمدينة الغربية، التحقيق فى حادث تسمم جماعي، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ تسمم المعازيم فى حفل عرس مقام فى قاعة على طريق المحلة- طنطا، وذلك جراء تناول حلوى "جاتوه" تم تقديمها لهم، إذ بدأ المعازيم يصابون بإعياء وقيء ومغص وإسهال، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف التى هرعت إلى مكان القاعة من عدة مستشفيات، سجلت استقبال 30 حالة تسمم، تسببت فى حالة من الطوارئ بالمستشفيات، لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.
اتهم المجني عليهم ومنهم أهل العروسين، ملاك قاعة الزفاف بالتسبب فى تسممهم، وتقديم أغذية فاسدة لهم، على الرغم من التزامهم بدفع كل مستحقات القاعة، وائتمان القائمين عليها لاختيار نوعيات جيدة من الحلوى لتقديمها بالسعر الذى حددوه، لكنهم فوجئوا بحفلهم يتحول إلى ساحة صراخ وألم، جراء تقديم "جاتوه" فاسد للمعازيم
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انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي صباح اليوم الإثنين، حادثا مروريا أسفر عن مصرع شخص وإصابة نحو 12 شخصا آخرين بإصابات مختلفة وذلك جراء انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اتجاه مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود متوفى ومصابين، فتم الدفع بسيارات الإغاثة المنتشرة على الطرق السريعة والصحراوية تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور.
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سلاح آلي وهيروين.. سقوط «أبو جبل» بـ«الجعافرة»

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين، فى ضبط عنصر إجرامى بمنطقة مثلث الرعب بشبين القناطر وبحوزته سلاح آلى ومخدر الهيروين الخام. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بضبط العنصر الإجرامى المدعو كريم.ح.ا، وشهرته "أبو جبل"، 31 عاما ومقيم بالجعافرة – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضيتى سلاح – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية، بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.
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مصرع وإصابة 21 مواطنا فى حادثي تصادم بسوهاج وأسيوط

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.
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تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
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جثة

رفض زواجها.. تجديد حبس قاتل عجوز وحفيدتها بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس شاب، في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، إثر خلافات بينهما، زاعمًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، والتي طلبت منه الزواج منها عرفيًا لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها بأن ضرب رأسيهما بواسطة «ضلفة» شباك و«جاكوش».
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انهيار منزلين بالغربية ونجاة السكان بسبب قرار إزالة

شهدت منطقة صندفا التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزلين كل منهما مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب فى تهشم سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل أحدهما، ولم يتسبب الانهيار فى وقوع وفيات أو مصابين؛ إذ أن العقارين صادر لهما قراري إزالة، وكانت قوة من الحي أخلت المنزلين بالقوة الجبرية تمهيدًا لإزالتهما تنفيذًا للقرارات الإدارية، إلا أنه مع أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك انهار المنزلان صباح اليوم، مما تسبب فى حالة من القلق بين الأهالي بسبب الانهيار المفاجىء دون تنفيذ الإزالة بشكل آمن.
توك-توك (2)

دفن قتيلي الرصاص بالسلام وأمر بضبط «العصابة»

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات تكميلية من رجال المباحث، لتحديد عناصر تشكيل عصابي، استهدف سائقي «توك توك» وقتلهما رميًا بالرصاص، بطريق الجبل الأصفر، بمنطقة النهضة، التالبعة لمركز شرطة السلام، وذلك بقصد الاستيلاء على المركبة التى كان يستقلها الشابان المجني عليهما، كما قام الجناة الجاري البحث عنهم، بسرقة أموال وأغراض المجني عليهما وهواتفهما المحمولة، فيما صرحت النيابة بدفن جثماني الشابين، بعد عرضهما على الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب وظروف الوفاة ووضع تصور جنائي لكيفية حدوثها.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
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