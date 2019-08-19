السودان: «الحرية والتغيير» تؤجل تشكيل مجلس السيادة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

السودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إرجاء تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، لمدة يومين، بناءً على طلب من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، شريكة اتفاق نقل السلطة في البلاد، مؤكدا حرصه التام على تطبيق «مصفوفة إنفاذ الإعلان الدستوري» الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال الفريق الركن شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم الإثنين، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة.

وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير» حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة. وظل الشارع السوداني يترقب طوال يوم أمس إعلان التشكيل النهائي لمجلس السيادة، تنفيذا لأول استحقاقات ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية، إذ كان مقررا أن