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السودان: «الحرية والتغيير» تؤجل تشكيل مجلس السيادة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
السودان
السودان
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إرجاء تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، لمدة يومين، بناءً على طلب من قوى إعلان «الحرية والتغيير»، شريكة اتفاق نقل السلطة في البلاد، مؤكدا حرصه التام على تطبيق «مصفوفة إنفاذ الإعلان الدستوري» الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال الفريق الركن شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، فى تصريح له، اليوم الإثنين، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، لمدة 48 ساعة.
وأضاف أن التأخير جاء بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير» حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة. وظل الشارع السوداني يترقب طوال يوم أمس إعلان التشكيل النهائي لمجلس السيادة، تنفيذا لأول استحقاقات ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية، إذ كان مقررا أن
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تنفيذ هدم مسجد أبو الإخلاص بالمحمودية ونقل الضريح

قامت محافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل" والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالانتهاء منه خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، بعد إزالة كل المعوقات التى تعوق المشروع، الذى كان من المفترض تسليمه منتصف العام الجاري، ومن بينها نقل الضريح ونقل سوق الوكالة بالحضرة أيضا لموقعهما الجديد بمنطقة أبيس.
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مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
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السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
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إنذارات بغلق المصانع المتسببة في تلوث بحيرة قارون

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحصر كامل للمصانع في منطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذلك أي منشأة تلوث البحيرة. كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارتي البيئة والموارد المائية والري بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.‎
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اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
السودان (4)

واشنطن: سنستمر في دعم الشعب السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة مهمة إلى الأمام. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تهنئ شعب السودان بتوقيعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس. وأشارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة بداية لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، مشيدة بجهود الوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا للتوسط في هذه الاتفاقية التاريخية - وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي في السودان

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اختيار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. ومن المقرر أن يمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي: كل من "الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق". يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني كان يتألف من 7 أعضاء.
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
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