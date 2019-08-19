إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.

كان الأهلي قد ودع الكأس في الموسم الماضي عقب الخسارة من الأسيوطي "بيراميدز حاليا" في دور الثمانية للكأس، ليتسبب بيراميدز في حرمانه من التتويج بالثنائية للموسم الثاني على التوالي. واستطاع فريق بيراميدز الوصول إلى إنجاز تاريخي بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى

كان الأهلي قد ودع الكأس في الموسم الماضي عقب الخسارة من الأسيوطي "بيراميدز حاليا" في دور الثمانية للكأس، ليتسبب بيراميدز في حرمانه من التتويج بالثنائية للموسم الثاني على التوالي.



واستطاع فريق بيراميدز الوصول إلى إنجاز تاريخي بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى في الدوري وكأس مصر.



3 هزائم متتالية تلقاها الأهلى على يد بيراميدز، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول 2-1، وفي الدور الثاني (1-0).