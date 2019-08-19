رياضة

إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
كان الأهلي قد ودع الكأس في الموسم الماضي عقب الخسارة من الأسيوطي "بيراميدز حاليا" في دور الثمانية للكأس، ليتسبب بيراميدز في حرمانه من التتويج بالثنائية للموسم الثاني على التوالي. واستطاع فريق بيراميدز الوصول إلى إنجاز تاريخي بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصرى
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حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (1)

أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
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لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
مارت- لاسارتي

نجم الأهلي السابق يفتح النار على مارتن لاسارتي

تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، عن سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وبرر خشبة في تصريحات تليفزيونية، تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الماضية وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، بعدم وجود مدير فني قوي.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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