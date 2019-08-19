ميدو: «يد مصر» ظاهرة تستحق أن تدرس في مناهج المدارس

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين

هنأ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، عقب تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأحد. ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وكتب ميدو، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لشبابنا أبطال العالم.. كرة اليد في مصر هي الظاهرة التي تستحق فعلا أن تُدرس في مناهج المدارس الابتدائية". مبروك لشبابنا أبطال العالم.. كرة اليد في مصر هي الظاهرة التي تستحق فعلا أن تدرس في مناهج المدارس الابتدائية #كرة_اليد #مصر_بطل_العالم — Mido (@midoahm)