جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

بيب جوارديولا

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وقال جوارديولا في هذا الشأن: "لا أفكر في عدد النقاط التي نحتاج لجمعها كي نكون أبطالا، ولا أفكر في ما إذا كان ليفربول سيتوج باللقب أم لا، فنحن لا نزال في الجولة الثانية فقط من الموسم". وتابع: "أشعر بالسعادة الكبيرة، فما بحثت عنه منذ يومي الأول هنا هو محاولة لعب كرة القدم التي قدمناها يوم السبت الماضي.

وقال جوارديولا في هذا الشأن: "لا أفكر في عدد النقاط التي نحتاج لجمعها كي نكون أبطالا، ولا أفكر في ما إذا كان ليفربول سيتوج باللقب أم لا، فنحن لا نزال في الجولة الثانية فقط من الموسم".



وتابع: "أشعر بالسعادة الكبيرة، فما بحثت عنه منذ يومي الأول هنا هو محاولة لعب كرة القدم التي قدمناها يوم السبت الماضي. نحن نحترم تلك الرياضة، ونحترم الجماهير التي تدفع الأموال كي تشاهدنا، يجب أن نتمتع بالأمانة كي نلعب من أجل هؤلاء، وأرغب، عندما تنتهي مهمتي هنا، في أن أترك هذا الإرث في النادي".



وواصل: "أعرف أننا واجهنا توتنهام، ذلك الفريق الرائع بلاعبيه ومدربه المميز، ولكن من المحبط أن نخسر نقطتين بتلك الصورة، ولكن هذه هي كرة القدم، فعندما تقوم بما قمنا به في باقي الرياضات من كرة السلة والتنس والجولف، تفوز بالمباريات. نشعر بالحزن لرغبتنا في الفوز".