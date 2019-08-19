رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وقال جوارديولا في هذا الشأن: "لا أفكر في عدد النقاط التي نحتاج لجمعها كي نكون أبطالا، ولا أفكر في ما إذا كان ليفربول سيتوج باللقب أم لا، فنحن لا نزال في الجولة الثانية فقط من الموسم". وتابع: "أشعر بالسعادة الكبيرة، فما بحثت عنه منذ يومي الأول هنا هو محاولة لعب كرة القدم التي قدمناها يوم السبت الماضي.
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توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
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يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
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توتنهام يسعى لإنهاء هيمنة السيتي في البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد السبيرز من النقاط في المركز السادس، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الانتصار الخامس تواليًا على توتنهام في الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ولم يجمع السبيرز سوى 4 نقاط فقط أمام السيتي في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد، ولم يخسر السيتي المباراة الأولى في الموسم على أرضه منذ عام 1989.
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موقف إنساني من صلاح بعد كسر أنف طفل صغير

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