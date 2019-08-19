رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

فيليب كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.

وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو. ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول الإنجليزي. وحسب صحيفة "بيلد"

وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.



ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول الإنجليزي.



وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ سيدفع 8.5 مليون يورو لإدارة برشلونة مقابل استعارة كوتينيو، بجانب دفع راتب اللاعب السنوي البالغ قيمته 12 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة إلى وجود بند شراء غير إلزامي، لبايرن ميونخ بضم كوتينيو بشكل نهائي، بنهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو، وتابعت: "بعض المعلومات، تفيد بأن بايرن ميونخ سيدفع لليفربول (النادي السابق لكوتينيو)، أي حوافز محتملة".

