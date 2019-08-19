رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو. ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول الإنجليزي. وحسب صحيفة "بيلد"
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حسن-صالح-حميديتش

حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (1)

أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
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سواريز (1)

برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
فيليب-كوتينيو (1)

رسميًا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني اتفاقه مع فريق برشلونة الإسباني لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية شرائه. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن: «أستطيع التأكيد أنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه، رئيس النادي، كنا في برشلونة، وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله». في الوقت ذاته قال رومينيجيه: «كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الإثنين المقبل لإتمام الصفقة». وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارسه الدولي البرازيلي نيتو، لإصابة بكسر في معصم اليد، خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف الطاقم الطبي لنادي برشلونة عن مدة غيابه. وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدًا الإثنين، لتحديد فترة العلاج ومدة غيابه، من جانبها اتفقت صحيفتا "آس" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتان على مدة الغياب المتوقعة وهي خمسة أسابيع على الأقل.
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