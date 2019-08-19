ترامب لا يتمتع بظهير شعبي في حربه التجارية مع الصين

أظهر الشعب الأمريكي رفضه للعديد من السياسات التي يتبعها رئيسه دونالد ترامب بشكل عام، والتي كان أبرزها الحرب التجارية مع الصين والأداء الاقتصادي العام

تحرير:محمود نبيل ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

ترامب وشي

لم يشهد ملف الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، تجاهلًا لآراء مستشاريه وأعوانه داخل البيت فحسب، ولكنه أيضًا شمل آراء الشعب وتوجهاته المختلفة إزاء الحرب التجارية الخطيرة مع بكين. وكما تغاضى ترامب عن آراء مستشاريه المتحفظة بشأن الدخول في حرب تجارية مع الصين، فإن الرئيس الأمريكي بدا غير مهتمٍّ بآراء شعبه في هذا الملف، وذلك على الرغم من الآثار السلبية الواسعة التي نتجت عن هذا الصراع الجامع بين السياسة والاقتصاد بشكلٍ واضح.

ومؤخرًا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعاون مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الأمريكيين يزدادون قلقًا حيال تعامل ترامب مع الاقتصاد، الذي كان إحدى نقاط قوته الرئيسية. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا ويأتي هذا القلق بالتزامن مع زيادة الدعم