ترامب لا يتمتع بظهير شعبي في حربه التجارية مع الصين

أظهر الشعب الأمريكي رفضه للعديد من السياسات التي يتبعها رئيسه دونالد ترامب بشكل عام، والتي كان أبرزها الحرب التجارية مع الصين والأداء الاقتصادي العام
لم يشهد ملف الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، تجاهلًا لآراء مستشاريه وأعوانه داخل البيت فحسب، ولكنه أيضًا شمل آراء الشعب وتوجهاته المختلفة إزاء الحرب التجارية الخطيرة مع بكين.
وكما تغاضى ترامب عن آراء مستشاريه المتحفظة بشأن الدخول في حرب تجارية مع الصين، فإن الرئيس الأمريكي بدا غير مهتمٍّ بآراء شعبه في هذا الملف، وذلك على الرغم من الآثار السلبية الواسعة التي نتجت عن هذا الصراع الجامع بين السياسة والاقتصاد بشكلٍ واضح.
ومؤخرًا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعاون مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الأمريكيين يزدادون قلقًا حيال تعامل ترامب مع الاقتصاد، الذي كان إحدى نقاط قوته الرئيسية.
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ويأتي هذا القلق بالتزامن مع زيادة الدعم
ومؤخرًا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعاون مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الأمريكيين يزدادون قلقًا حيال تعامل ترامب مع الاقتصاد، الذي كان إحدى نقاط قوته الرئيسية.
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ويأتي هذا القلق بالتزامن مع زيادة الدعم الشعبي العام للتجارة الحرة، وهو الأمر الذي يمثل انتقادات واضحة وصريحة للتعريفات الجمركية التي أضافتها إدارة ترامب ضد البضائع القادمة من الصين في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمات في الأسواق المالية واهتزاز ثقة رواد الأعمال.
وأظهر استطلاع الرأي أيضًا أن "ترامب" لا يزال يحتفظ بثقة الجمهور في اقتصاده، وإن كان هذا التفوق بدا ضعيفا للغاية في الفترة الماضية، حيث يحظى ترامب بتقدير الجمهور اقتصاديا بفارق ضئيل هو 49% مقابل 46% نسبة الرافضين.
وتشير تلك النسب إلى أن الأمريكيين ما زالوا يوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد، لكن ذلك انخفض من نسبة 51% مقابل 41% في أوائل شهر مايو، ومن 50% مقابل 34% في يوليو 2018.
وفي الوقت نفسه يرى الأمريكيون الآن أنه لا بديل عن التجارة الحرة، حيث يؤيدها 64% مقابل 27% للرافضين، وهو هامش أعلى من الضعف، وهو ارتفاع جديد عن نسبة 57% مقابل 37% في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وعن نسبة 51% مقابل 41% التي كانت مع نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
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وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن السبب وراء هذا التقييم الأكثر إيجابية هو السياسيون الذين يتبنون الآن مبادئ التجارة الحرة بهامش 77% مقابل 15% بين الديمقراطيين.
ولم يكن زملاء ترامب الجمهوريون في منأى عن هذا التوجه السياسي والاقتصادي الواضح في الولايات المتحدة، حيث تحولوا إلى اتجاه إيجابي نحو التجارة الحرة، من 52% مقابل 39%، ليصبحوا 73% مقابل 20%، وذلك بعد لمس العديد من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وانخفضت الموافقة على أداء ترامب بشكل إجمالي في الاستطلاع إلى 43% من 45% في يوليو، وهو انخفاض لم يكن كبيرًا مقارنة بالعديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت انخفاضات أكثر حدة في شعبية الرئيس ومدى موافقة الشعب على أدائه العام.
وأكدت الشبكة الأمريكية أن المشاعر العامة حول حملة إعادة انتخاب ترامب لا تزال مستقرة، حيث يرى 40% فقط من الأمريكيين ضرورة التصويت لصالحه في عام 2020، بزيادة نقطتين عن شهر ديسمبر الماضي، بينما بقيت نسبة التصويت المحتمل ضده عند 52%.
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ووجد استطلاع الرأي أن هناك زيادة متواضعة في الدعم لحظر الأسلحة الهجومية على الطراز العسكري في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، حيث أعرب 62% عن تأييدهم الآن للحظر، مرتفعة من 51% في يونيو 2016.
وبشكل عام فقد أظهر استطلاع الرأي حالة رفض للعديد من السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي في العديد من المجالات، أبرزها الحرب التجارية مع الصين.