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ترامب لا يتمتع بظهير شعبي في حربه التجارية مع الصين

أظهر الشعب الأمريكي رفضه للعديد من السياسات التي يتبعها رئيسه دونالد ترامب بشكل عام، والتي كان أبرزها الحرب التجارية مع الصين والأداء الاقتصادي العام
تحرير:محمود نبيل ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
ترامب وشي
ترامب وشي
لم يشهد ملف الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، تجاهلًا لآراء مستشاريه وأعوانه داخل البيت فحسب، ولكنه أيضًا شمل آراء الشعب وتوجهاته المختلفة إزاء الحرب التجارية الخطيرة مع بكين. وكما تغاضى ترامب عن آراء مستشاريه المتحفظة بشأن الدخول في حرب تجارية مع الصين، فإن الرئيس الأمريكي بدا غير مهتمٍّ بآراء شعبه في هذا الملف، وذلك على الرغم من الآثار السلبية الواسعة التي نتجت عن هذا الصراع الجامع بين السياسة والاقتصاد بشكلٍ واضح.
ومؤخرًا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعاون مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الأمريكيين يزدادون قلقًا حيال تعامل ترامب مع الاقتصاد، الذي كان إحدى نقاط قوته الرئيسية. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا ويأتي هذا القلق بالتزامن مع زيادة الدعم
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رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد". ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.
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ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
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احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
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هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
ترامب

الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
صرافة في الصين

زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
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