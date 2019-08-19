محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار
تحرير:محمد عبد المنعم
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
محمد الحلو
عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
وكشف عن تحضيره الفترة المقبلة، لمسرحية «غزل البنات»، التى يقدم من خلالها دور نجيب الريحاني، وتعرض على مسرح بيرم التونسي، الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يقوم بجلسات مع مخرج العمل حتى يتمكن من الوقوف على تفاصيل الأغنية، كما فجر مفاجأة لجمهوره وأخبرنا بأنه يجهز لدويتو مع الفنان علي الحجار، يقوم
وكشف عن تحضيره الفترة المقبلة، لمسرحية «غزل البنات»، التى يقدم من خلالها دور نجيب الريحاني، وتعرض على مسرح بيرم التونسي، الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يقوم بجلسات مع مخرج العمل حتى يتمكن من الوقوف على تفاصيل الأغنية، كما فجر مفاجأة لجمهوره وأخبرنا بأنه يجهز لدويتو مع الفنان علي الحجار، يقوم بتنفيذه الموسيقار ياسر عبد الرحمن.
تسبق حفل الفنان محمد الحلو فقرتان موسيقيتان، حيث يحيي الفنان هشام خرما حفلا فى الثامنة مساءً، ويليه حفل فرقة إيقاع غينيا.
يذكر أن الفعاليات يشارك فيها كل من "الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها".