محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

محمد الحلو

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.

وكشف عن تحضيره الفترة المقبلة، لمسرحية «غزل البنات»، التى يقدم من خلالها دور نجيب الريحاني، وتعرض على مسرح بيرم التونسي، الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يقوم بجلسات مع مخرج العمل حتى يتمكن من الوقوف على تفاصيل الأغنية، كما فجر مفاجأة لجمهوره وأخبرنا بأنه يجهز لدويتو مع الفنان علي الحجار، يقوم