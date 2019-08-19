مصرع وإصابة 21 مواطنا فى حادثي تصادم بسوهاج وأسيوط

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

حادث مروري

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.

الحادث الثاني شهده الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 70، بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، حيث انقلبت سيارة ملاكى تستقلها أسرة مكونة من 7 أفراد، على الطريق فى اتجاه أسيوط، ما نتجت عنه وفاة ربة منزل، وإصابة 7 بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين. تبين من

الحادث الثاني شهده الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 70، بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، حيث انقلبت سيارة ملاكى تستقلها أسرة مكونة من 7 أفراد، على الطريق فى اتجاه أسيوط، ما نتجت عنه وفاة ربة منزل، وإصابة 7 بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين.



تبين من فحص بلاغ الحادث اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي بيد "عبد الرحمن. م. ع" 30 سنة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ومصرع ابتسام. ع. ع، 22 سنة، ربة منزل، وإصابة إيمان. م. ع، 34 سنة، ربة منزل، والطفل محمد. ب. م، 6 سنوات، والطفلة لينا. ب. م، 4 سنوات، وهبة. أ. م، 32 سنة، ربة منزل، وحسام. م. ع، 42 سنة، والطفل الرضيع البالغ من العمر شهرا واحدا "محمد. ح. م".



وبنقل المتوفاة والمصابين إلى المستشفى تبين تنوع الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



