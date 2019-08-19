رياضة

أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
وفور توقيع العقد، تحدث كوتينيو لموقع بايرن الإلكتروني، قائلا: "بالنسبة لي، هذا الانتقال يمثل تحديا جديدا بالنسبة لي مع فريق من أفضل الأندية في أوروبا، وأتطلع بشدة لبدء هذا التحدي مع بايرن، فأنا لديّ طموحات هائلة وأثق في تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد". من جانبه، وجه كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي
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حسن-صالح-حميديتش

حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (2)

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
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حسن-صالح-حميديتش

حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (2)

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
سواريز (1)

برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
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