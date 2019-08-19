أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

فيليب كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

وفور توقيع العقد، تحدث كوتينيو لموقع بايرن الإلكتروني، قائلا: "بالنسبة لي، هذا الانتقال يمثل تحديا جديدا بالنسبة لي مع فريق من أفضل الأندية في أوروبا، وأتطلع بشدة لبدء هذا التحدي مع بايرن، فأنا لديّ طموحات هائلة وأثق في تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد". من جانبه، وجه كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي