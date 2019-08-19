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صحف سعودية: «الشيبة» يرفع النفط والشرعية تشكو إيران

الصحف تناولت تبني تنظيم داعش مجزرة العرس في العاصمة الأفغانية كابل، حيث لقي ما لا يقل عن 63 شخصا مصرعهم في تفجير صالة أعراس في ضاحية تشار قلعة في العاصمة الأفغانية
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت تداعيات استهداف حقل الشيبة السعودي وتطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما استعرضت مغادرة الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق. تحت عنوان "الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة يرفع أسعار النفط" قالت صحيفة "سبق" إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الهجوم الذي شُن على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.
وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" مواصلة دول عربية وإسلامية ومنظمات سياسية إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي طال إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية عن طريق طائرات مسيرة "درون" مفخخة. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها أمس، بشدة هذا
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
المسماري

الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
الامن السعودي

روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم". وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر". وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
تفجير-ارهابي-بدمشق

بينهم زعيم قبلي.. مقتل وإصابة 11 في تفجير بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في تفجير قنبلة زرعت في سيارته شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية، في بيان، أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد. من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية.
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (3)

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. واستعرض حميدتى تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين.
صحف-سودانية

صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".
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