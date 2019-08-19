صحف سعودية: «الشيبة» يرفع النفط والشرعية تشكو إيران

الصحف تناولت تبني تنظيم داعش مجزرة العرس في العاصمة الأفغانية كابل، حيث لقي ما لا يقل عن 63 شخصا مصرعهم في تفجير صالة أعراس في ضاحية تشار قلعة في العاصمة الأفغانية

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

تصدرت تداعيات استهداف حقل الشيبة السعودي وتطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما استعرضت مغادرة الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق. تحت عنوان "الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة يرفع أسعار النفط" قالت صحيفة "سبق" إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الهجوم الذي شُن على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" مواصلة دول عربية وإسلامية ومنظمات سياسية إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي طال إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية عن طريق طائرات مسيرة "درون" مفخخة. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها أمس، بشدة هذا

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" مواصلة دول عربية وإسلامية ومنظمات سياسية إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي طال إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية عن طريق طائرات مسيرة "درون" مفخخة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع، وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافةً، التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن السعودية "كل لا يتجزأ"، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.



كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الذي وصفته بـ"السافر"، وأكدت مجددا في بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

وأفادت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أجرى أمس، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبر ولي العهد خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية.

كما جرى خلال الاتصالين تأكيد وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.





وتحت عنوان "الشرعية تشكو إيران للأمم المتحدة.. تسعى إلى تفكيك اليمن"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الحكومة الشرعية اليمنية تعتزم تقديم شكوى ضد إيران في الأمم المتحدة على خلفية الإعلان عن تعيين سفير حوثي في طهران. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذا التوجه بأنه انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية.

وقال الإرياني في تغريدات له على "تويتر"، الأحد، إن قرار الانقلابيين ليس مفاجئا بل ينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها.



وأكد أن هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية. وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.



وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة، تؤكد فيها رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي، والذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.



وبالعودة إلى السودان، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه للمرة الأولى في السودان تشارك امرأة في قمة هرم السلطة، بالإضافة إلى شخصية مسيحية، وهي أيضا سابقة تعكس طبيعة التحول الذي طالب به قادة الحراك الشعبي في إطار تمثيل جميع فئات المجتمع السوداني.





وتحت عنوان "الشرطة الفلسطينية تلاحق محاولة لعقد تجمع للمثليين في الضفة الغربية"، كشفت صحيفة "الحياة" عن إعلان الشرطة الفلسطينية عن ملاحقة مجموعة تنوي عقد تجمع للمثليين في الضفة الغربية، مؤكدة أنها ستمنعه، واتهمت "جهات مشبوهة" بالوقوف وراء ذلك.

ونقل بيان للشرطة على موقعها الرسمي عن الناطق باسمها لؤي أزريقات، أن الشرطة "ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع، وسيقدمون إلى الجهات القضائية حال القبض عليهم".

ولم يحدد المكان الذي ينوي القائمون على هذا التجمع اختياره، لكن هناك احتمالا أن يعقد في مدينة رام الله.

وأشارت الصحف إلى مغادرة ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" المحتجزة في جبل طارق منذ 4 يوليو، وذلك بعد رفض سلطات المنطقة البريطانية طلبا أمريكيا لاحتجاز الناقلة مجددا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وبحسب الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصص في تعقب حركة السفن، أبحرت الناقلة ليل الأحد من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوبا.

وكشفت "الشرق الأوسط" عن تبني تنظيم "داعش" مجزرة العرس في العاصمة الأفغانية كابل، حيث لقي ما لا يقل عن 63 شخصا مصرعهم، بينما جرح أكثر من مئة وثمانين شخصا، في تفجير صالة أعراس في ضاحية تشار قلعة في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، بينما نددت حركة "طالبان" بالتفجير، واصفة إياه بأنه إجرامي يستهدف المدنيين والسكان الآمنين.

وقال بيان تنظيم "داعش" إن أحد الانتحاريين من باكستان من أعضاء التنظيم فجر نفسه في حفل عرس لأحد أفراد الأقلية الشيعية في العاصمة كابل.