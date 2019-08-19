تنفيذ هدم مسجد أبو الإخلاص بالمحمودية ونقل الضريح

تحرير:محمد مجلى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

مسجد سيدي أبو الإخلاص

قامت محافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل" والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالانتهاء منه خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، بعد إزالة كل المعوقات التى تعوق المشروع، الذى كان من المفترض تسليمه منتصف العام الجاري، ومن بينها نقل الضريح ونقل سوق الوكالة بالحضرة أيضا لموقعهما الجديد بمنطقة أبيس.

وأعلنت محافظة الإسكندرية نقل ضريح وجثمان الزرقاني وشقيقته بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، حيث جرت عملية النقل وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية المختلفة. ومن المقرر أن يعاد بناء مسجد جديد بنفس المنطقة التي نقل منها الضريح وإعادة الضريح مرة أخرى عقب انتهاء