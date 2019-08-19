رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

كارل هاينز رومينيجه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

ووجه كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، شكره لمسؤولي نادي برشلونة على موافقتهم على انتقال كوتينيو للعملاق البافاري، كما أبدى إعجابه بقدرات الدولي البرازيلي ومهاراته، مضيفا: "كنا نعمل على جلب فيليب كوتينيو منذ فترة، ونحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة". وفور توقيع العقد، تحدث كوتينيو