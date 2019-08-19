رياضة

رومينيجه يكشف كواليس انضمام كوتينيو للبايرن

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
كارل هاينز رومينيجه
كارل هاينز رومينيجه
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
ووجه كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، شكره لمسؤولي نادي برشلونة على موافقتهم على انتقال كوتينيو للعملاق البافاري، كما أبدى إعجابه بقدرات الدولي البرازيلي ومهاراته، مضيفا: "كنا نعمل على جلب فيليب كوتينيو منذ فترة، ونحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة". وفور توقيع العقد، تحدث كوتينيو
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حسن-صالح-حميديتش

حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
فيليب-كوتينيو (1)

أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (2)

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
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حسن-صالح-حميديتش

حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
فيليب-كوتينيو (1)

أول تعليق من كوتينيو بعد انضمامه لبايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانا، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.
فيليب-كوتينيو (2)

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
سواريز (1)

برشلونة يؤكد إصابة سواريز ويعلن موعد عودته للملاعب

غادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المباراة الأولى لبرشلونة في الموسم بالدوري الإسباني أمس أمام أتلتيك بلباو، في الدقيقة 33، في المباراة التي شهدت خسارة العملاق الكتالوني بهدف نظيف على ملعب سان ماميس بهدف أريتز أدوريز، بسبب الإصابة، وأكد نادي برشلونة تعرض المهاجم الأوروجوياني لإصابة في الساق اليمنى، دون الإعلان عن المدة التي سيحتاج إليها من أجل التعافي، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن تلك الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أقل تقدير.
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