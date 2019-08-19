حميديتش: كوتينيو لاعب من طراز عالمي

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

حسن صالح حميديتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد، ومن المقرر أن يرتدي فيليب كوتينيو، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع العملاق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقا مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، أن فيليب كوتينيو كان شديد الوضوح خلال المفاوضات التي دارت في برشلونة، بإبداء رغبته في الانتقال للعملاق البافاري. وواصل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ: "إنه لاعب من الطراز العالمي ويمتلك قدرات عظيمة تمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الخط

وأوضح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، أن فيليب كوتينيو كان شديد الوضوح خلال المفاوضات التي دارت في برشلونة، بإبداء رغبته في الانتقال للعملاق البافاري.



وواصل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ: "إنه لاعب من الطراز العالمي ويمتلك قدرات عظيمة تمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، لذا فإن قائمة البايرن حظيت بجودة إضافية، نظرًا لقدرة فيليب على مساعدتنا في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا هذا الموسم".



وكان برشلونة قد أصدر بيانًا، كشف خلاله عن التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار إلى إمكانية تفعيل بايرن بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

