مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

انقلاب سيارة ميكروباص

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي صباح اليوم الإثنين، حادثا مروريا أسفر عن مصرع شخص وإصابة نحو 12 شخصا آخرين بإصابات مختلفة وذلك جراء انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اتجاه مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود متوفى ومصابين، فتم الدفع بسيارات الإغاثة المنتشرة على الطرق السريعة والصحراوية تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور.

المعاينة المبدئية لرجال المرور توصلت إلى أنه في أثناء سير السيارة في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع