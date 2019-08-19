لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

ديفيد لويز

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.

وقال لويز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أنا شخص يتمتع بالطموح، وهذا السبب في انتقالي، كان يمكن اختيار المكان المريح والحصول على الأموال والتمتع بالهدوء، ولكني أردت خوض تحدّ جديد، وأمور جديدة في حياتي". وأضاف المدافع البرازيلي: "هذه الرغبة هي ما يمنحني الأكسجين والحافز، أرغب في الاستمتاع بكل لحظة في

وقال لويز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أنا شخص يتمتع بالطموح، وهذا السبب في انتقالي، كان يمكن اختيار المكان المريح والحصول على الأموال والتمتع بالهدوء، ولكني أردت خوض تحدّ جديد، وأمور جديدة في حياتي".



وأضاف المدافع البرازيلي: "هذه الرغبة هي ما يمنحني الأكسجين والحافز، أرغب في الاستمتاع بكل لحظة في حياتي، في يوم ما ستنتهي كرة القدم، وبالتالي يجب أن أفعل العديد من الأمور، وأتطور، قبل أن يأتي اليوم الذي أفتقد فيه كرة القدم".



وتابع: "يجب أن أتمتع بالأمانة مع قلبي ومشاعري، الكل يعرف أنني كنت سعيدًا في تشيلسي، وتوجت بالألقاب هناك، تحدثت بأمانة مع لامبارد، وبدا أن كلا منا لديه أفكار مختلفة لهذا الموسم، وأفضل طريقة لاحترام النادي هي الرحيل وخوض تحدّ جديد، ومنح لامبارد الفرصة للقيام بعمله".