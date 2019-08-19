رياضة

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
وقال لويز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أنا شخص يتمتع بالطموح، وهذا السبب في انتقالي، كان يمكن اختيار المكان المريح والحصول على الأموال والتمتع بالهدوء، ولكني أردت خوض تحدّ جديد، وأمور جديدة في حياتي". وأضاف المدافع البرازيلي: "هذه الرغبة هي ما يمنحني الأكسجين والحافز، أرغب في الاستمتاع بكل لحظة في
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ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
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سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
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نابولي يمنح إيكاردي الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره

وضع نادي نابولي الإيطالي موعدًا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتحديد موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق، ويوجد نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة، بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد، ويضع الفريق إيكاردي على رأس أولوياته، خاصة أن إدارة إنتر أخبرت إيكاردي بالفعل بخروجه من حسابات الفريق الموسم المقبل، ويستعد نابولي للتقدم بعرض يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم ميليك لضم إيكاردي، وهو عرض يصعب على الإنتر رفضه.
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لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
دافيد-لويز

رسميًا.. دافيد لويز ينتقل إلى أرسنال

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، عن ضم الدولى البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف فريق تشيلسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن الجانرز عن ضم اللاعب عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تم نشر صورة لويز مرتديًا قميص الأرسنال، وعلق عليها: "مرحبًا بك فى أرسنال". وأعلن الموقع الرسمى للجانرز عن أن ضم اللاعب جاء بشكل نهائي ولمدة موسمين لكن دون الكشف عن باقى تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر أن يرتدى دافيد لويز القميص رقم 23.
ديفيد لويز

8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.
ديفيد لويز

دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.
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