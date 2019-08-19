تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح في يومه الثالث

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

المهرجان القومي للمسرح

نستكمل، اليوم الإثنين، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة، فعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة، وتعرض على مسرح ميامي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، فى نفس الموعد، كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح موتروبول، وكذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما تقام مسرحية "الملحمة" على مسرح الشباب والرياضة، ويقام العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، على مسرح البالون، وجميعها فى تمام السادسة مساءً. وفي السابعة مساءً، يقام العرض المسرحي "يهوذا" بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما