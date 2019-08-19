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تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح في يومه الثالث

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
نستكمل، اليوم الإثنين، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة، فعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة، وتعرض على مسرح ميامي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، فى نفس الموعد، كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح موتروبول، وكذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.
وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما تقام مسرحية "الملحمة" على مسرح الشباب والرياضة، ويقام العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، على مسرح البالون، وجميعها فى تمام السادسة مساءً. وفي السابعة مساءً، يقام العرض المسرحي "يهوذا" بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما
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محمد-رمضان (6)

تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
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السعودية تعتزم تأسيس أكاديميتين للفنون والموسيقى

وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتأسيس أكاديميتين للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة بالمملكة؛ تختص الأولى بالتراث والفنون التقليدية والحرف، والثانية بالموسيقى. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جيهان-نصر

جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
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تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
فاروق-الفيشاوي

المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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