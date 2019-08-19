«غوايش وحظ» فى المصيدة.. سقوط تشكيل لترويج المخدرات

تحرير:علاء النجار ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

تشكيل عصابة

نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية في القبض على تشكيل «غوايش وحظ» لترويج المخدرات فى قرى مدينة بنها، والذى يتكون من 4 عاطلين يقومون بجلب المخدرات لتوزيعها على الشباب. وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، كما طلب سرعة تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت معلومات سرية قد وردت للعميد وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابى بترويج المخدرات بقرى بنها، وتم عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى مفتش مباحث بنها. وقامت قوة كبيرة من مباحث مركز بنها يقودها المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس