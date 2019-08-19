جريمة

الحبس عامين لعامل «عض» أمين شرطة في أذنه

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
السجن
السجن
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب، بالسجن عامين للمدعو "أ. ص. ش" عامل، لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدي على المجني عليه "م. خ. ع" أمين شرطة، بعقره في أذنه اليسرى. تعود الواقعة في القضية رقم 9993 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كليا برقم 785 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بقيام شخص بالتعدي على المواطنين أمام شباك تذاكر قطار أبو قير بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أ. ص. ش" 30 سنة، عامل، إذ في أثناء وجود كل من المدعو "أ. ع. ع" موظف بشركة غرب الدلتا، والمدعو "أ. ر. ال" موظف بالمعاش، أمام شباك حجز قطار أبو قير، تعدى عليهما المتهم مستخدما مفتاحا، وذلك بسبب الأولوية فى حجز تذكرة قطار أبو قير،
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
المخرج خالد مرعى

حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
رصاصة-الضغط العالي

رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
المستشار-شعبان-الشامى

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
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محكمة-ارشفية

بعد 17 عاما.. براءة 9 موظفين بينهم متوفون في اختلاس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان بالحكم ببراءة كل من "حسن.ع.م" و"إشتياق.ا.ع" و"محمد. أ.ع" و"كرم.ر.ح" و"محمد.م.س"، وانقضاء الدعوى الجنائية لكل من "البرنس.ا.ف" و"عبد الرازق.م.ع" و"صبحي.م.م" و"السيد.ال.م" لوفاتهم، وذلك لاتهامهم بالتزوير والاختلاس في القضية رقم 15057 لسنة 2002 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة برقم 1105 كلي شرق.
حشيش

ضبط 20 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أربعة عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المحافظة، حيث تبين وجود نشاط ملحوظ لبعض مروجي المواد المخدرة فى محافظة الإسكندرية للقيام به من أجل ترويج مخدر الحشيش على عملائهم، مستهدفين الشباب فى المراحل العمرية من 16 سنة من طلاب المدارس والجامعات والمترددين على المقاهي ومراكز الشباب والأندية.
متحرش

حبس مدرس «خصوصي» هتك عرض طفلة «7 سنوات» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول برئاسة المستشار أحمد سمير غيث، اليوم الأربعاء، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بأحد العقارات الشهيرة بكورنيش الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود بلاغ بقيام عدد من الأهالي باحتجاز شخص داخل عقار شهير بمنطقة كورنيش الإسكندرية بعد اعتدائه على طفلة، 7 سنوات، بمحل الواقعة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.
اسعدادات-الاسكندرية (2)

شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
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