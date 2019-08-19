الحبس عامين لعامل «عض» أمين شرطة في أذنه

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

السجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب، بالسجن عامين للمدعو "أ. ص. ش" عامل، لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدي على المجني عليه "م. خ. ع" أمين شرطة، بعقره في أذنه اليسرى. تعود الواقعة في القضية رقم 9993 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كليا برقم 785 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بقيام شخص بالتعدي على المواطنين أمام شباك تذاكر قطار أبو قير بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أ. ص. ش" 30 سنة، عامل، إذ في أثناء وجود كل من المدعو "أ. ع. ع" موظف بشركة غرب الدلتا، والمدعو "أ. ر. ال" موظف بالمعاش، أمام شباك حجز قطار أبو قير، تعدى عليهما المتهم مستخدما مفتاحا، وذلك بسبب الأولوية فى حجز تذكرة قطار أبو قير،