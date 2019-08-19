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البشير يصل لأولى جلسات محاكمته بتهم الفساد (فيديو)

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الإثنين، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمته في قضية "الثراء الحرام". وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاتهامات التي وجهت للبشير بعد الإطاحة به، أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاما، هي الفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. ورصدت عدسات المصورين وصول البشير إلى أولى جلسات محاكمته، من سجن كوبر دون أن يظهر أمام عدسات الكاميرات ودخل في سيارة مظللة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن تكون جلسة اليوم علنية وستذاع على الهواء مباشرة. وكانت صحف سودانية قد أشارت إلى أن الشرطة ضبطت خزنا سرية ضخمة في أحد مكاتب الرئيس السابق، وتخصه هو وأشقاءه، في أبريل الماضي، بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وأكد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي،
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تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
صحف سعودية

صحف سعودية: «الشيبة» يرفع النفط والشرعية تشكو إيران

تصدرت تداعيات استهداف حقل الشيبة السعودي وتطورات الأوضاع في السودان عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما استعرضت مغادرة الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق. تحت عنوان "الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة يرفع أسعار النفط" قالت صحيفة "سبق" إن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد الهجوم الذي شُن على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
المسماري

الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
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العسكري السوداني يختار 3 من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان شمس الدين الكباشي، اليوم السبت، إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ياسر العطا، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقيين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق، وذلك في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز بالعربية". ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي 5 أعضاء يختارهم المجلس العسكري، و5 من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.
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أبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية بدأ في السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي: "إن الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ اليوم، إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان، كما أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمي للسلطة في السودان، داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام، مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطي في السودان بكل بنودها، فالسلام في المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم، جاء ذلك في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، اليوم السبت، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
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عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي في السودان

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اختيار 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، على أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. ومن المقرر أن يمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي: كل من "الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق". يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني كان يتألف من 7 أعضاء.
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البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
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