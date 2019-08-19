البشير يصل لأولى جلسات محاكمته بتهم الفساد (فيديو)

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الإثنين، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمته في قضية "الثراء الحرام". وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاتهامات التي وجهت للبشير بعد الإطاحة به، أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاما، هي الفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. ورصدت عدسات المصورين وصول البشير إلى أولى جلسات محاكمته، من سجن كوبر دون أن يظهر أمام عدسات الكاميرات ودخل في سيارة مظللة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن تكون جلسة اليوم علنية وستذاع على الهواء مباشرة. وكانت صحف سودانية قد أشارت إلى أن الشرطة ضبطت خزنا سرية ضخمة في أحد مكاتب الرئيس السابق، وتخصه هو وأشقاءه، في أبريل الماضي، بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وأكد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي،