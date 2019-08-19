مصرع طفلة اصطدمت بقاربي صيد في بحيرة المنزلة

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

غرق

لقيت طفلة من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها على أثر تصادم قاربي صيد بموتور على شاطئ بحيرة المنزلة، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وهبوط في الدورة الدموية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد وصول طفلة إلى مستشفى المطرية المركزي بادعاء اصطدامها بقاربي صيد يعملان بالمواتير، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين أنها تدعى صابرين ممدوح الغريب صبح، 13 عاما، مقيمة بدائرة المركز، وأكد شهود العيان اختلال توازنها في أثناء مساعدة والدها في أعمال الصيد، بعد أن اصطدمت بين قاربين يعملان بالمواتير السريعة عند منطقة المجاير. وأكد الفحص الطبي إصابتها بنزيف في المخ