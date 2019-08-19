الصحة: لا تلفيق لواقعة إلقاء مريض مستشفى أسوان

تحرير:عوض سليم ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

المسن داخل المستشفى

صرح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه لا تلفيق على الإطلاق بالنسبة لصور المريض النفسي المسن الذي تم إعادته لمستشفى أسوان التخصصي، أمس الأحد، عقب الواقعة الشهيرة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء المريض خارج أسوار المستشفى بواسطة عمال بالمستشفى بعد انتهاء فترة علاجه، داعيا المواطنين لزيارة المريض داخل المستشفى، للتأكد من شخصيته ومطابقتها بالصور المتداولة، لنفي أي اتهامات بشأن إحضار مريض بديل للمريض الذي تم إلقاءه خارج المستشفى.

وكان نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي قد شككوا في حقيقة الصور التي نشرها مسؤولي الصحة للمريض الذي تم إعادته للمستشفى بعد حملة الاتهامات التي طالت مسؤولى إدارة مستشفى أسوان التخصصي بطرد مريض عقب دخوله المستشفى بدقائق قليلة.وكانت مستشفى أسوان التخصصي، أعدت مذكرة لعرضها على مأمور قسم شرطة أسوان ثان تفيد