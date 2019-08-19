المحافظ يحيل مسؤولي مدينة أسوان للتحقيق

تحرير:عوض سليم ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمسؤولين عن مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة داخل المدينة، ولاستمرار إلقاء المخلفات ونفايات إحدى المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية بمدينة أسوان، ما يمثل إهدارا للمال العام، خاصة بعد جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة المحطة الوسيطة وفقا للاشتراطات البيئية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال مشروع النظافة بنطاق مدينة أسوان.

ونجح المحافظ خلال الجولة، في ضبط سيارتي نقل قمامة ذات الحجم الكبير التابعة لمشروع النظافة، فضلا عن ضبط سيارة نقل مخلفات تابعة لإحدى المستشفيات، في أثناء إلقاءهم المخلفات بمنطقة المحطة الوسطية بالمحمودية، ما يمثل مخالفة بيئية.وفي أثناء الجولة استدعى المحافظ، مدير عام البيئة لضبط الواقعة وتحرير محاضر