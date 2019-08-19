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إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
إليسا
إليسا
كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، إذ وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض. وطرحت إليسا مؤخرا كليبها الجديد «كرهني» على قناتها الرسمية على «يوتيوب»،
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محمد-الحلو

محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
عمرو-دياب (2)

عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (9)

تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
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نوال الزغبي ترد على إليسا وهيفاء: آخر همي (فيديو)

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء المطربتين إليسا وهيفاء وهبي متابعتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال لقائها فى برنامج «عرب وود» المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، وقالت في تعليق موجز: "لن أحكي بهذا الموضوع.. ولا هاممني هذا الموضوع.. لأنه آخر همي". نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات وهي "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"مية وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".
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قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
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