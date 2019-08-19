إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

إليسا

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».

وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، إذ وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض. وطرحت إليسا مؤخرا كليبها الجديد «كرهني» على قناتها الرسمية على «يوتيوب»،