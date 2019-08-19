حجز طباخ تسبب في تسمم 61 من «معازيم فرح غزالة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

تسمم - صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحجز طباخ على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بالتسبب في تسمم 61 من «المعازيم» في حفل خطوبة بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، إثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، إذ أفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا وجبات جرى إعدادها قبل بداية الحفل بأكثر من 10 ساعات، أصيبوا على إثرها بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «صيدناوي» الجامعي، بوصول 31 شخصا، مصابين جميعهم بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بحالات تسمم غذائي، أغلبهم أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.وارتفعت