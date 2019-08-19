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حجز طباخ تسبب في تسمم 61 من «معازيم فرح غزالة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
تسمم - صورة أرشيفية
تسمم - صورة أرشيفية
أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحجز طباخ على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بالتسبب في تسمم 61 من «المعازيم» في حفل خطوبة بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، إثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، إذ أفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا وجبات جرى إعدادها قبل بداية الحفل بأكثر من 10 ساعات، أصيبوا على إثرها بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «صيدناوي» الجامعي، بوصول 31 شخصا، مصابين جميعهم بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بحالات تسمم غذائي، أغلبهم أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.وارتفعت
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.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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تكبيرات عيد الأضحى تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.
صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

456 ساحة و912 إماما لـ«صلاة العيد» في الشرقية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز 465 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، فيما جرى الانتهاء كذلك من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 912 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد، بموجب إمام وخطيب أصلي، وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، على أن يتواجد بكل ساحة ثلاثة مُكبرين للشعائر، بإجمالي 1368 مُكبر شعائر بجميع الساحات.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

إيقاف نائب رئيس مركز مشتول وفنيين عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالإضافة إلى المشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بقرية كفر «إبراش» التابعة لرئاسة المركز، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وصرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ بسبب الإهمال والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالقرية المشار إليها، فضلا عن عدم تنفيذ قرار المحافظ إيقاف أعمال البناء وسحب المعدات.
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