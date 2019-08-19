رحلة إليسا في 20عاما| من بدي دوب إلى كل اللي بيحبوني

بالعام الماضى صدمت إليسا جمهورها بإصابتها بسرطان الثدي، بأغنية «إلى كل اللى بيحبونى» التي تضمنت الكثير من المشاهد الحقيقية لرحلة مرضها، وقبل قليل أعلنت اعتزالها الغناء

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فجرت الفنانة إليسا مفاجأة صادمة ليس فقط لجمهورها، إنما أيضا لزملائها بالساحة الغنائية، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من قرارها الأخير وهو اعتزالها الغناء، فكيف تعتزل وهي «ملكة الإحساس»، فصوتها وحده قادر عن أن يحملك من بلد لآخر، ويعود بك من الحاضر إلى الماضى، ولكن يبدو أن ما تواجهه إليسا أقوى من التفكير فى كل ذلك، حيث كتبت: «أنا باحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتي الفنية، وأعلن ذالك بقلب مكسور، ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبوماتي».

1- ألبوم «بدي دوب» الفنانة إليسا بدأت مشوارها الفني وهي في عمر صغير، فكانت تغني بحفلات المدرسة وتشارك فى العروض المسرحية بصوتها، ولكنه لم يكن حلمها بأن تصبح مغنية فهي كانت تسعى لتكون مقدمة برامج، ولكن قدرها ساقها إلى طريقها لعالم النجومية التي بدأت منذ طرح أول ألبوم لها «بدي دوب»

1- ألبوم «بدي دوب»

الفنانة إليسا بدأت مشوارها الفني وهي في عمر صغير، فكانت تغني بحفلات المدرسة وتشارك فى العروض المسرحية بصوتها، ولكنه لم يكن حلمها بأن تصبح مغنية فهي كانت تسعى لتكون مقدمة برامج، ولكن قدرها ساقها إلى طريقها لعالم النجومية التي بدأت منذ طرح أول ألبوم لها «بدي دوب» الذى خرج إلى النور فى 1999، وحقق نجاحا ساحقًا وقتها، وضم الألبوم 8 أغنيات: «بدي دوب، دا لولاك، حلم الأحلام، وينك حبيبي، مرني هالليل، شو ماصار، زعلان، غالي»، ومهد هذا النجاح لمشاركتها فى مهرجان «كان الدولي للموسيقى».

2- ألبوم «وآخرتها معاك»

الاستقبال الحار للجمهور فى المهرجان، وحالة النجاح التي عاشتها اللبنانية إليسا، كان سببًا فى إقبالها على تقديم ألبومها الثاني، بعد عام واحد فقط، وحمل اسم «وآخرتها معاك» وكان أول تعاون لها مع شركة (عالم الفن)، وضم الألبوم 11 أغنية وهي: «بتغيب بتروح، ضاع العنوان، وآخرتا معاك، حرام، من قلبي غنيت، وحياة الحب، رمشة عين، سألنا، سهرنى حبيبي، شافونا اتنين، مين بلوم»، ونال الديو الغنائي (بتغيب بتروح) الذى غنته مع الفنان راغب علامة، نجاحا كبيرًا، واحتل الألبوم صدارة المبيعات فى لبنان.

3- ألبوم «عايشالك»

عامان، المدة التي استغرقتها إليسا للتحضير لألبومها الثالث الذى طرح عام 2002 وحمل اسم «عايشالك» وضم 10 أغنيات، وهي: «عايشالك، آه من هواك، أجمل إحساس، شاغلني، شلتك من قلبي، مليون أحبك، بعدا، كلمة حب، لا تروح، شو الحل»، وحقق الألبوم نجاحا فاق النجاحات السابقة، خاصة فيديو كليب (أجمل إحساس) الذى فاز بجائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان الموسيقى في دبي.

4- ألبوم «أحلى دنيا»

وبعد ألبوم «عايشالك» نالت إليسا شعبية وجماهيرية كبيرة ليس فقط فى لبنان، بل فى الوطن العربي، وأصبح لها عشاق من كل أنحاء العالم، ووضعت اسمها فى خانة الفنانين اللبنانيين الكبار، وكان العام التالي الجمهور على موعد مع ألبومها الرابع «أحلى دنيا»، الذى ضم 13 أغنية، وهي: «أحلى دنيا، ارجع للشوق، بين العين، كل يوم فى عمرى، حبك وجع، لو نرجع سوا، قربلي، ذكرى، قد مبشتقلك، جوايا ليك، ارحم قلبي، كان نفسي اعرف، خليني أعيش»، وفى ذلك العام حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عن فئة أفضل فنانة تحصد أكبر عدد مبيعات في الشرق الأوسط.

5- ألبوم «باستناك»

وفى عام 2006، صدر ألبومها الخامس «باستناك» الذى حصدت عنه جائزة (وورلد ميوزك أوردز)، وضم الألبوم 12 أغنية، وهي: «باستناك، ماتخافش منى، لو كان، كرمالك، حكايتي معاك، فاتت سنين، ذنبي أنا، باعيش على حسك، طلوب اتمنى، تعا، لو بصيت قدامك، لو تعرفوه».

6- ألبوم «أيامي بيك»

العام التالي صدر ألبومها السادس «أيامي بيك» الذى يعد الأكثر مبيعا فى تاريخ روتانا، وحققت أغاني الألبوم شهرة واسعة ونالت عنها إليسا الكثير من الجوائز، وضم الألبوم 11 أغنية: «أيامي بيك، خد بالك علي، بتمون، يا عالم، لو ما تجي، مش كتير عليك، أديك عرفت، على حبك، أنا باستغرب عليه، سهر عيني، أواخر الشتا»، وتعاونت فى هذا الألبوم مع شعراء وملحنين مصريين أبرزهم نادر عبد الله وأمير طعيمة.

7- ألبوم «تصدق بمين»

وحمل الألبوم السابع اسم «تصدق بمين» وصدر عام 2009، وواصلت فيه إليسا نجاحها الكبير، وحقق الألبوم مبيعات مرتفعة جدًا، وأصبحت اللهجة المصرية موجودة بصفة مستمرة فى أغانيها، وضم الألبوم 13 أغنية: «تصدق بمين، عا بالي حبيبي، من غير مناسبة، أمري لربي، في شي انكسر، ما عاش ولا كان، سلملي عليه، لو فيا، باسمع اسمك بادمع، وبيستحي، ما تعرفش ليه، عيشة والسلام، مصدومة».

8- ألبوم «أسعد واحدة»

«أسعد واحدة» هو الألبوم الثامن فى مسيرة الفنانة إليسا، التى بدأت مشوارها فى التسعينيات، وكان أيضا النجاح حليف هذا الألبوم، الذى استمر فى تصدر الأعلى مبيعا لمدة شهرين متتاليين فى الشرق الأوسط، ومن أغاني الألبوم: «متفائلة، فاكر، تعبت منك وكرهتك أنا».

9- ألبوم «حالة حب»

وبعد عامين صدرت روتانا الألبوم التاسع لها «حالة حب» والذي ضم 12 أغنية: «حب كل حياتى، حالة حب، حلوة يا بلدى، بطلى تحبى، أد الأيام، إنسانة بريئة، وجعت قلبى، برغم الظروف، عمر جديد، أنا نفسى، لو إتقابلنا، أول مرة، يا مرايتي، أنا مجنونة».

10- ألبوم «سهرنا يا ليل»

«سهرنا يا ليل» هو الألبوم العاشر فى مسيرة إليسا، وضم 16 أغنية: «سهرنا يا ليل، ملكة الإحساس، ولا بعد سنين، عكس اللي شايفينها، فل الحكي، مش عارفه ليه، أغلى الحبايب، هتسيبني، مكتوبة ليك، قلب وروح، هاخاف من إيه، الحضن، متلك ما في، متمردة، عمري ابتدا، يا ريت»، وحقق الألبوم مشاهدات مرتفعة على موقع «يوتيوب».

11- ألبوم «إلى كل اللي بيحبوني»

يعتبر هذا الألبوم الذي صدر العام الماضي، علامة فارقة فى مشوار إليسا الفني وحياتها ككل، كونه خرج فى ظل مرورها بأصعب تجربة فى الحياة وهي رحلة شفائها من مرض سرطان الثدي، وكان فيديو كليب (إلى كل اللي بيحبوني) مليئا بمشاعر مختلطة وسجل جزءا من رحلة مرضها، ونال الألبوم نجاحا كبيرًا، وقد دخل فى قائمة (Billboard) العالمية لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم.





قرار اعتزال الفنانة إليسا ليس ملكا لها وحدها، خاصة بوجود محبين لها من كل أنحاء العالم تقدر أعدادهم بالملايين، العام الماضى غنت هى (إلى كل اللي بيحبوني)، والآن نحن نقول لها من كل اللى بيحبوكى لا تتوقفي عن الغناء.