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رحلة إليسا في 20عاما| من بدي دوب إلى كل اللي بيحبوني

بالعام الماضى صدمت إليسا جمهورها بإصابتها بسرطان الثدي، بأغنية «إلى كل اللى بيحبونى» التي تضمنت الكثير من المشاهد الحقيقية لرحلة مرضها، وقبل قليل أعلنت اعتزالها الغناء
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
إليسا
إليسا
فجرت الفنانة إليسا مفاجأة صادمة ليس فقط لجمهورها، إنما أيضا لزملائها بالساحة الغنائية، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من قرارها الأخير وهو اعتزالها الغناء، فكيف تعتزل وهي «ملكة الإحساس»، فصوتها وحده قادر عن أن يحملك من بلد لآخر، ويعود بك من الحاضر إلى الماضى، ولكن يبدو أن ما تواجهه إليسا أقوى من التفكير فى كل ذلك، حيث كتبت: «أنا باحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتي الفنية، وأعلن ذالك بقلب مكسور، ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبوماتي».
1- ألبوم «بدي دوب» الفنانة إليسا بدأت مشوارها الفني وهي في عمر صغير، فكانت تغني بحفلات المدرسة وتشارك فى العروض المسرحية بصوتها، ولكنه لم يكن حلمها بأن تصبح مغنية فهي كانت تسعى لتكون مقدمة برامج، ولكن قدرها ساقها إلى طريقها لعالم النجومية التي بدأت منذ طرح أول ألبوم لها «بدي دوب»
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أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
عمرو-اديب (2)

رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
حفل-اليسا (2)

إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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عمرو-اديب (2)

رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
حفل-اليسا (2)

إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
بسمة-وهبة

بسمة وهبة تروي تجربتها مع السرطان: الأمل موجود

روت الإعلامية بسمة وهبة تجربتها مع مرض السرطان، لأول مرة، كاشفة عن أن ما دفعها لذلك هو رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. وفي منشور لها عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، كتبت بسمة وهبة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها الأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن تحدى السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".
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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
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