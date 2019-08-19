نابولي يمنح إيكاردي الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

ماورو إيكاردي

وضع نادي نابولي الإيطالي موعدًا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتحديد موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق، ويوجد نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة، بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد، ويضع الفريق إيكاردي على رأس أولوياته، خاصة أن إدارة إنتر أخبرت إيكاردي بالفعل بخروجه من حسابات الفريق الموسم المقبل، ويستعد نابولي للتقدم بعرض يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم ميليك لضم إيكاردي، وهو عرض يصعب على الإنتر رفضه.

وتبقى المشكلة الوحيدة هي اللاعب نفسه، الذي لا يزال ينتظر تقدم بطل إيطاليا يوفنتوس بعرض لضمه، ومع تلك التطورات، حدد نابولي يوم السبت المقبل موعدا أخيرا لإيكاردي لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للفريق. وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يستعد نابولي لتقديم أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو لإيكاردي،

وتبقى المشكلة الوحيدة هي اللاعب نفسه، الذي لا يزال ينتظر تقدم بطل إيطاليا يوفنتوس بعرض لضمه، ومع تلك التطورات، حدد نابولي يوم السبت المقبل موعدا أخيرا لإيكاردي لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للفريق.



وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يستعد نابولي لتقديم أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو لإيكاردي، في حال وافق على الانضمام للفريق.



وعلى الجانب الآخر، يضع نابولي خطة بديلة في حال فشل في التعاقد مع إيكاردي، وتتمثل في التعاقد مع المهاجم الإسباني فرناندو لورينتي، خاصة أن الأخير انتهى عقده مع توتنهام يوم 1 يوليو الماضي، ويطلب من أجل التعاقد معه الحصول على 3 ملايين يورو سنويا بعقد يمتد لعامين.