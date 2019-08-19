رياضة

نابولي يمنح إيكاردي الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
وضع نادي نابولي الإيطالي موعدًا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتحديد موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق، ويوجد نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة، بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد، ويضع الفريق إيكاردي على رأس أولوياته، خاصة أن إدارة إنتر أخبرت إيكاردي بالفعل بخروجه من حسابات الفريق الموسم المقبل، ويستعد نابولي للتقدم بعرض يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم ميليك لضم إيكاردي، وهو عرض يصعب على الإنتر رفضه.
وتبقى المشكلة الوحيدة هي اللاعب نفسه، الذي لا يزال ينتظر تقدم بطل إيطاليا يوفنتوس بعرض لضمه، ومع تلك التطورات، حدد نابولي يوم السبت المقبل موعدا أخيرا لإيكاردي لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للفريق. وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يستعد نابولي لتقديم أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو لإيكاردي،
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ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (1)

3 خيارات تمنح يوفنتوس الأمل في التخلص من ديبالا

لا يزال يوفنتوس يتمسك ببيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف، وكان ديبالا على رادار كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن الصفقة تعثرت، وأغلقت، أمس الخميس، سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لم يفقد اليوفي الأمل في إمكانية بيع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا، إذ تتوفر أمامه العديد من الخيارات، أبرزها الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، وهي الأندية القادرة على تلبية طلبات باولو ديبالا المادية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.
ايكاردى-انتر-ميلان

أسباب عائلية تقرب إيكاردي من البقاء مع الإنتر

يمر الوقت سريعًا من أمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمر الذي يصعب كثيرًا من فكرة رحيله عن الإنتر هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء في صفوف النيراتزوري والاستعداد لرفض كل العروض التي ستتقدم بها الأندية الأخرى لضمه وعلى رأسها نابولي ويوفنتوس، وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يرغب إيكاردي في البقاء مع إنتر لأسباب عائلية، أبزرها بحسب ما هو منتشر هو حمل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وبالتالي يرى إيكاردي أنه بعد الوصول إلى شهر أغسطس، لا يوجد وقت كاف للانتقال إلى مكان آخر للعيش به.
أتلتيكو-مدريد

جودين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف أسطورة أتليتكو مدريد السابق، المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سبب رفضه العرض المغري الذي تقدم به مانشستر يونايتد العام الماضي لضمه، وذلك بعد أن قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم لصفوف إنتر واضعًا حدا لمسيرة مظفرة مع الروخيبلانكوس شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني والوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض جودين البالغ من العمر 33 عامًا، العام الماضي العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مفضلًا البقاء في قلعة واندا متروبوليتانو، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كافاني

إنتر يوجه بوصلته تجاه كافاني لتعويض لوكاكو

يبدو أن الطريق نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بات صعبًا للغاية أمام الإنتر، وبالتالي بدأ النيراتزوري في وضع الخطط البديلة والتي تمثلت في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتظر الإنتر فقط معرفة رأي اللاعب نفسه قبل التقدم بعرض رسمي لضمه، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات مهاجم الإنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريبًا من الرحيل، وبات لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك يخشى الإنتر الدخول للموسم الجديد دون تدعيمات كافية.
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