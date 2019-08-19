الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

رئيس المحكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

أكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين. كما نسبت التحقيقات للمتهمين

أكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.



كما نسبت التحقيقات للمتهمين أنهم في عام 2013، قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، وآخرون مجهولون، بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر، والواحد والعشرون، في فجر يوم 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.







