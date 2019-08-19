جريمة

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
رئيس المحكمة- أرشيفية
رئيس المحكمة- أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
أكدت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، والإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.  كما نسبت التحقيقات للمتهمين
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سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
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حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
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رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
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مصرع طفلة اصطدمت بقاربي صيد في بحيرة المنزلة

لقيت طفلة من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها على أثر تصادم قاربي صيد بموتور على شاطئ بحيرة المنزلة، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وهبوط في الدورة الدموية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد وصول طفلة إلى مستشفى المطرية المركزي بادعاء اصطدامها بقاربي صيد يعملان بالمواتير، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.
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محكمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
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«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
فتاة-العياط

«أميرة قتلت الأمير».. تأييد حبس فتاة العياط

رفضت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الاستئناف الذى تقدمت به دينا المقدم المحامية، على قرار تجديد حبس موكلتها الطفلة "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق "الأمير هند" لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت المحامية فى دفوعها أمام القاضي اليوم أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا.
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