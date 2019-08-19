تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.

وتنعقد، اليوم، أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، بعدما تأجلت الجلسة من يوم السبت، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان. ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ. ورفضت النيابة السودانية في يونيو الماضي