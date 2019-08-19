«النقل» تحذر: القطارات لن تقف في هذه المحطات

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

القطارات

طالبت وزارة النقل، ممثلةً في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة المرفق، موضحة أنه مملوك لكل المواطنين ويخدم ملايين الركاب. جاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرّض الركاب وسائقي القطارات للخطر. وحذرت في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، من عدم وقوف القطار في المحطات التي يتم رشق القطار فيها بالحجارة، مناشدة المواطنين التعاون معها لإيقاف هذه الظاهرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.

وذكرت الوزارة أن هذه الظاهرة تسببت في إلحاق أضرار بالقطارات، التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الضخمة الخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها، والتي