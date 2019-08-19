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«النقل» تحذر: القطارات لن تقف في هذه المحطات

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
القطارات
القطارات
طالبت وزارة النقل، ممثلةً في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة المرفق، موضحة أنه مملوك لكل المواطنين ويخدم ملايين الركاب. جاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرّض الركاب وسائقي القطارات للخطر. وحذرت في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، من عدم وقوف القطار في المحطات التي يتم رشق القطار فيها بالحجارة، مناشدة المواطنين التعاون معها لإيقاف هذه الظاهرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.
وذكرت الوزارة أن هذه الظاهرة تسببت في إلحاق أضرار بالقطارات، التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الضخمة الخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها، والتي
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.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
معهد-الاورام-في-مصر يعود-للعمل-بعد-التفجير (1)

خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

النقل: 1.5 مليون شخص يستقلون 3000 أتوبيس يوميا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، إذ أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، رزق علي رئيس هيئة النقل العام.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

7 خطوط أتوبيس لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو الجامعة

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع. وصرح الشربيني بأنه أحد مشروعات "استدامة النقل الجماعي في مصر"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر، الشيخ زايد، طريق الواحات، مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مترو الخط الثاني

إعلان موعد انتهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تقول فيه إن وزير النقل كامل الوزير يولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي، إذ أنه يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول التنفيذية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث، والانتهاء منها بشكل كامل في شهر أبريل من العام المقبل، وتكثيف العمل لافتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر المقبل.
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