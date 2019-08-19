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تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

على مدى شهور مضت شهدت السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي» وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ألفا روميو جوليتا
ألفا روميو جوليتا
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
وخرجت سيارات كثيرة من السوق المحلية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، وهذا تسبب في تغير خريطة الأسعار والمبيعات، في محاولة لتحريك السوق بشتى الطرق والوسائل التي من شأنها إقناع المستهلكين باتخاذ قرار الشراء. 96 ألف جنيه لـ«جوليتا» أعلن وكيل السيارة الرياضية
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LAMBORGHINI COUNTACH

بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات السبعينيات الأفضل

تظل عمليات التطوير التي ترصدها الشركات العالمية المصنعة للسيارات للموديلات الجديدة من أهم السمات التي تميز الصناعة بشكل عام، لا سيما في ظل التقنيات المتطورة التي تراهن عليها الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التطوير في صناعة السيارات، فإن بعض الموديلات التي أنتجت في فترات مختلفة مثل السبعينيات، استطاعت أن تظل أيقونة لتلك الصناعة الحيوية لفترات طويلة، للحد الذي جعلها مستخدمة حتى بعد مرور ما يزيد على 50 عامًا.
BUGATTI VEYRON 16.4

عشاق الاعتمادية.. أفضل السيارات «الفرنساوي»

على مدى سنوات طويلة، كانت الشركات الفرنسية من أهم مصنعي السيارات في الأسواق العالمية، خاصة أنها نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من الموديلات الاعتمادية، التي عشقها الجمهور في العشرات من البلدان على مستوى الأسواق العالمية. وتمكنت بعض الموديلات من صناعة التاريخ عبر الانتشار الواسع في العشرات من الأسواق العالمية، ما حقق لها النجاح الواضح في السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الموديلات الفرنسية تعد من أهم السيارات في الأسواق العالمية عبر التاريخ الطويل لتلك الصناعة.
THE CAMARO’S NAME HAS NO MEANING

لم تكن بهذا الاسم.. أمور تجهلها عن شيفروليه كمارو

تعد شيفروليه كمارو أحد الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فإنها من الموديلات التي استطاعت تحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية. ولبَّت السيارة الأمريكية التاريخية رغبات العديد من الفئات الجماهيرية، حيث توفر الخيارات الرئيسية للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك والعديد من السمات الفنية الأخرى.
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2019 HONDA ACCORD

سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.
Daewoo Nubira

نوبيرا أهمها.. سيارات نجحت في التسعينات وانتهت حاليا

استطاعت العشرات من السيارات تحقيق نجاحات واسعة في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك بعد أن تمكنت من تحقيق مستويات انتشار واسعة في العديد من الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها من أيقونات تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا النجاح، إلا أن تلك الموديلات سرعان ما اندثرت في الأسواق العالمية خلال بداية الألفية الجديدة، وذلك بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى جمهور السيارات بشكل عام بعد اختفائها تدريجيًّا.
رينو داستر

زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟
تويوتا ياريس

سباق السيارات يشتعل.. هذه شركات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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