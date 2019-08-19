تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

على مدى شهور مضت شهدت السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي» وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

وخرجت سيارات كثيرة من السوق المحلية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، وهذا تسبب في تغير خريطة الأسعار والمبيعات، في محاولة لتحريك السوق بشتى الطرق والوسائل التي من شأنها إقناع المستهلكين باتخاذ قرار الشراء. 96 ألف جنيه لـ«جوليتا» أعلن وكيل السيارة الرياضية

وخرجت سيارات كثيرة من السوق المحلية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، وهذا تسبب في تغير خريطة الأسعار والمبيعات، في محاولة لتحريك السوق بشتى الطرق والوسائل التي من شأنها إقناع المستهلكين باتخاذ قرار الشراء.

96 ألف جنيه لـ«جوليتا»

أعلن وكيل السيارة الرياضية الإيطالية «ألفاروميو» في مصر عن تخفيض جديد بأسعار الهاتشباك الفاخرة المدمجة «جوليتا» موديل 2019 يصل إلى 96,000 جنيه.

واستقادت الفئة الأعلى تجهيزا «هاي لاين» من التخفيض الجديد، بقيمة بسيطة للغاية وهي 5.000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 499,000 جنيه بدلا من 595.000 جنيه، ليكون مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة منذ تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية منذ يناير إلى اليوم بقيمة 101,000 جنيه. وتم تخفيض سعر الفئة القياسية «فول أوبشن» بقيمة 70.000 جنيه ليكون سعرها 389,000 جنيه بدلا من 459,000 جنيه.

وتعتمد «جوليتا» موديل 2019 على المحرك الأقوى في فئتها، بسهة 1400 سي سي ومزود بشحن تربو لإنتاج قوة تصل إلى 170 حصانا عند 5500 د.د وعزم 250 نيوتن.متر عند 2500 د.د. والذي يصل بالسيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 7,7 ثانية، فضلا عن سرعة قصوى 218 كم/س باستخدام ناقل أوتوماتيكي ثنائي القابض سداسي السرعات للدفع بالعجلات الأمامية بما يسمح باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ في المتوسط 4,9 لتر لكل 100 كم داخل وخارج المدينة.

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جلوري 350

أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، مد عرض الاسترداد النقدي أو الكاش باك على سيارتها العائلية «جلوري 350» حتى نهاية شهر أغسطس بعدما كان ممتدا لمنتصف الشهر الحالي.

ويسري العرض على الفئة القياسية فقط «هاف أوبشن» بحيث يكون سعرها 178,000 بدلا من 185,000 ج. م. بتخفيض قيمته 7,000 ج. م. بما يجعلها أرخص سيارة عائلية في فئتها على مستوى السوق المصرية. وتظل كل من الفئتين الثانية والثالثة بنفس الأسعار التي تبلغ 195,000 و208,000 ج. م. على التوالي.

واستقرت سيارة الشركة الصينية «DFSK» في مصر، بالمركز السادس بالقائمة، بسعر 178.000 بدلا من 185.000 جنيه، و195.000 و208.000 جنيه للثانية والثالثة على التوالي، لتكون السيارة الأقل سعرا بفئة سيارات الركوب متعددة الأغراض.

وتتاح السيارة في مصر بثلاث فئات من التجهيز، تتسع لـ8 ركاب على ثلاثة صفوف، وتشتمل التجهيزات على «مصابيح ضباب، قضبان تحميل أمتعة، زجاج مظلل، مفتاح ريموت، قفل مركزي، قفل أمان للأطفال، باور ستيرنج، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي يحتوي على راديو + USB + AUX متصل بأربع سماعات».

وتأتي الفئة الأعلى بتجهيزات تتضمن باقة شكل رياضي للهيكل، ومرآة كهربائية ووسادة هوائية لقائد السيارة، ونظام مكابح مضادة للانغلاق.

وتعتمد جلوري 350 على محرك سعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات و16 صماما، قادر على إنتاج قوة 116 حصانا وعزم 145 نيوتن. متر، معتمدا على نظام دفع خلفي وصندوق تروس يدوي من 5 نسب أمامية.