ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

جماهير النادي الأهلي لن ترضى بأنصاف المدربين لقيادة نادي القرن الإفريقي خلفًا للاسارتي، خصوصًا في ظل وجود كتيبة لاعبين مميزة تزين قائمة الفريق محليا وإفريقيا

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.

مجلس إدارة الأهلي وضع نفسه في ورطة حقيقية، خصوصًا أن الموسم الجديد انطلق وبات الفريق بلا مدير فني، وبالتالي ستكون مهمة اختيار مدرب جيد يلبي طموحات الجماهير وأهداف النادي صعبة، بل مستحيلة، لأن أبرز الأسماء أبرمت عقودا جديدة مع أندية مثل الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي، وسباستيان

مجلس إدارة الأهلي وضع نفسه في ورطة حقيقية، خصوصًا أن الموسم الجديد انطلق وبات الفريق بلا مدير فني، وبالتالي ستكون مهمة اختيار مدرب جيد يلبي طموحات الجماهير وأهداف النادي صعبة، بل مستحيلة، لأن أبرز الأسماء أبرمت عقودا جديدة مع أندية مثل الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي، وسباستيان ديسابر الذي حل محل الأرجنتيني رامون دياز في بيراميدز.



جماهير الأهلي لن ترضى بأنصاف المدربين لقيادة نادي القرن الإفريقي، خصوصًا في ظل وجود كتيبة اللاعبين المميزة التي تزين قائمة الفريق محليا أو إفريقيا، كما أن الجماهير تمني النفس بعودة لقب دوري أبطال إفريقيا لخزائن المارد الأحمر بعد غياب دام 6 سنوات.

أزمة مالية

الواقع يشير إلى أن فرص التعاقد مع مدرب مميز مستحيلة، بعد تصريحات مارتن لاسارتي (المدرب المقال)، التي تشير إلى وجود أزمة مالية داخل أروقة القلعة الحمراء، كما أن المدرب الأوروجواياني سيأخذ قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يقدر قيمته شهرين من راتبه الشهري البالغ قيمته 120 ألف دولار أي أن خزينة النادي ستتحمل 240 ألف دولار ما يقرب من 4 ملايين جنيه.



تصريحات الأوروجواياني في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة في لقاء بيراميدز بالكأس، كانت بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بعدما فجر مارتن لاسارتي أزمة من خلال الانتقادات غير المباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





مارتن لاسارتي أعلن أنه طلب التعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن طلبه لم تستجب له الإدارة، بحجة عدم وجود ميزانية للتعاقد مع هذا اللاعب، وجاء تعليق المدرب الأورجواياني في المؤتمر كالتالي: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي، وإبرام الصفقات لا يعني أن تتعاقد مع أي لاعب، لكن أنا طلبت التعاقد مع لاعبين قادرين على صناعة الفارق لصالح الأهلي".



مجلس إدارة النادي الأهلي أمام رحلة بحث صعبة بكل المقاييس للوصول إلى مدير فني يلبي طموحات مجلس الإدارة والجماهير، لكن الوقت لن يكون في صالح مجلس الإدارة خصوصًا أن الدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، كما ستقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم 18 من نفس الشهر.

يوسف المؤقت



لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء قررت تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة، لتكون المرة الثانية التي يتولى فيها يوسف قيادة الفريق مؤقتًا، حيث سبق وتولى المهمة، عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

دياز

يرى البعض أن رامون دياز هو الأنسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي خلفًا لمارتن لاسارتي، خصوصًا أن دياز قاد بيراميدز في الموسم الماضي وحقق معه المركز الثالث والمشاركة في البطولات الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، كما أن المدرب الأرجنتيني خاض غمار التجربة المصرية ولن يكون جديدا على المنظومة، ليحتاج بعض الوقت للتأقلم في مصر.



في المقابل ترفض بعض الأصوات التعاقد مع دياز، عقب تصريح هادي خشبة الذي أكد أنه غير مناسب لقيادة القلعة الحمراء، بينما كشف البعض الآخر اعتماد المدرب أكثر على نجله إيماليانو (مساعده) في إدارة الفريق فنيا، حتى إن البعض كان يقول في السعودية حين قاد الهلال: "مع دياز رأي المساعد كان السائد، وبعض اللاعبين كانوا يقولون إذا قمت بتحسين علاقتك بالمساعد فإنك ستلعب".