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تعيين الدكتور أيمن حسان رئيسا لمصلحة الطب الشرعي

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الطب الشرعي
أصدر وزير العدل، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين الدكتور أيمن حسان مدير مشرحة زينهم، كبيرا للأطباء الشرعيين ورئيسا لمصلحة الطب الشرعي، خلفا للدكتورة سعاد عبد الغفار بعد بلوغها سن المعاش، وانتهاء مدة التجديد لها، والتي كانت محددة بـ6 أشهر. وكانت عبد الغفار، قد قالت، في يوليو الماضي، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى.
وأضافت عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة في الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.وحول ما أثير بشأن إعفائها من منصبها بسبب خطأ فى عملية تبديل جثامين إرترية وليبية أثناء عملية تسليم الجثامين
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غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
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خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
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السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
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إقالة وزير العدل الجزائري.. وتعيين بلقاسم زغماتي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتى خلفا له. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي. كما أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
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