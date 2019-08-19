تعيين الدكتور أيمن حسان رئيسا لمصلحة الطب الشرعي

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

مصلحة الطب الشرعي

أصدر وزير العدل، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين الدكتور أيمن حسان مدير مشرحة زينهم، كبيرا للأطباء الشرعيين ورئيسا لمصلحة الطب الشرعي، خلفا للدكتورة سعاد عبد الغفار بعد بلوغها سن المعاش، وانتهاء مدة التجديد لها، والتي كانت محددة بـ6 أشهر. وكانت عبد الغفار، قد قالت، في يوليو الماضي، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى.

وأضافت عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة في الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.وحول ما أثير بشأن إعفائها من منصبها بسبب خطأ فى عملية تبديل جثامين إرترية وليبية أثناء عملية تسليم الجثامين