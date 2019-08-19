شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت لأقل مستوى لها في عامين
تحرير:أسماء فتحى
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
الدواجن
شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، تأثرا بعيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لدى أغلب الأسر المصرية، مع توقع شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين.
ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا، ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة، قال إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم مسجلة أقل سعر لها خلال عامين لتسجل البيضاء منها فى المزرعة نحو 17 لـ18 جنيها للكيلو، ليتم بيعها فى الأسواق بحد أقصى 22 جنيها للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدية نحو 24 جنيها للكيلو لتباع للمستهلك بحد
عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة، قال إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم مسجلة أقل سعر لها خلال عامين لتسجل البيضاء منها فى المزرعة نحو 17 لـ18 جنيها للكيلو، ليتم بيعها فى الأسواق بحد أقصى 22 جنيها للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدية نحو 24 جنيها للكيلو لتباع للمستهلك بحد أقصى بـ28 لـ30 جنيها.
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وأضاف السيد فى حديثه للـ"التحرير" أن الأسعار لن تتحرك نحو الارتفاع قبل أسبوعين تقريبًا، تأثرا بتوافر اللحوم الحمراء لدى المواطنين عقب عيد الأضحى المبارك.
وعن أسعار البيض أكد أنها مستقرة إلى حد كبير، ليسجل سعر الكرتونة البيضاء نحو 32 جنيها، وتباع للمستهلك بنحو 37 جنيها، بينما سجل سعر البيض الأحمر فى المزرعة نحو 35 جنيها، ليباع للمستهلك بنحو 42 جنيها.