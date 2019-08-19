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شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت لأقل مستوى لها في عامين

تحرير:أسماء فتحى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
الدواجن
الدواجن
شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، تأثرا بعيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لدى أغلب الأسر المصرية، مع توقع شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين. ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا، ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة، قال إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم مسجلة أقل سعر لها خلال عامين لتسجل البيضاء منها فى المزرعة نحو 17 لـ18 جنيها للكيلو، ليتم بيعها فى الأسواق بحد أقصى 22 جنيها للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدية نحو 24 جنيها للكيلو لتباع للمستهلك بحد
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سبائك الذهب

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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إبراهيم العربي يفوز برئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
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سعر الدولار اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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ابراهيم-العربى

إبراهيم العربي يفوز برئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
لحوم-العيد (1)

منها اللحوم.. 6 سلع تنخفض أسعارها هذا الأسبوع

أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أغلب المنتجات الغذائية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها تقوم برصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات قد تحدث سريعا والوقوف على آليات التعامل معها، معلنة أن كل السلع متوفرة بالسوق، وتتبع ذلك زيادة ملحوظة فى حجم المعروض بالأسواق لتلبية كامل احتياجات المواطنين؛ ما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق الشهر الجارى.
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بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.
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يا سمك مين يشتريك.. أسعار الأسماك تنخفض 20% بالأسواق

أعلنت شعبة الأسماك عن تراجع الأسعار بنسبة تقدر بنحو 20% خلال الأسبوع الجاري مقارنةً بالأشهر الثلاثة الماضية، وأرجعت ذلك إلى تراجع حجم الطلب على الشراء خلال الأيام الجارية. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، قد أعلنت عن أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والأولى إفريقيًّا في استزراع وإنتاج الأسماك، موضحةً أن مصر بها 15 مزرعة نموذجية في الصحراء، ومشيرة إلى أن الحكومة تقوم بتدوير الزراعة في زراعة الأسماك، ويمكن استخدام تلك المياه في الزراعة.
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