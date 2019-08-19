زوجة تخلع زوجها لأنه «يزعج نومها صباحًا»
لا يحب أن يفطر صباحًا لكنه يطالبها بتحضير ملابسه ويرفض تجهيزها ليلا ويوقظها صباحًا لمساعدته فى ارتداء جواربه وحذائه، حتى كوب المياه يطالبها بأن ترفعه من أمامه إلى يديه
تحرير:سماح عوض الله
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
خلافات زوجية- تعبيرية
يأتى من عمله ويريد تفرغا كاملا لخدمته، أطعمة ومشروبات، يستمتع بوجبته الدسمة ويحتسي الشاي ويطلب كل ما يخطر على باله، حتى كوب المياه لا يتحرك من مكانه أو يمد يده لرفعه، فقط يأمر بأن يوضع بين يديه، لا يقضى شيئا لبيته مطلقا ولا يتحمل طفلته الوحيدة ولو دقائق معدودة، وحجته دائما جاهزة، أنه يعمل ويكد طوال النهار، وهى لا تجادله وتدعه ينام فى فراشه المهيأ، بينما تسهر هى بالصغيرة، حتى يمر من ساعات الصباح الأولى ما يسلب كل ذرة قوة فيها، وما تكاد عيناها تغفل حتى يفيق زوجها معلنًا قائمة طلباته، وهو ما لم تحتمله مرة بعد الأخرى فطلبت الخلع.
الزوجة قصدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة رفقة محامٍ من معارف أسرتها لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، كتب محاميها فى الأوراق أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، وترغب فى تطليقها طلقة بائنة بالخلع، لم تدخل تفاصيلها على الورق، حتى محاميها لم يسألها عن السبب، وكان أول حديثه معها: "الخلع مش محتاج أسباب"،
الزوجة قصدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة رفقة محامٍ من معارف أسرتها لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، كتب محاميها فى الأوراق أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، وترغب فى تطليقها طلقة بائنة بالخلع، لم تدخل تفاصيلها على الورق، حتى محاميها لم يسألها عن السبب، وكان أول حديثه معها: "الخلع مش محتاج أسباب"، وهو ما أراحها كثيرا لأنها لن تكحي ما تراه همًّا ربما يحتقره ويستصغره غيرها، أو يعين نفسه وصيا لنصحها وإرشادها للتراجع عن فكرتها.
وتقول الزوجة على هامش قضيتها التى أباحت لنفسها الإفصاح عن تفاصيلها ما دمنا لن ننشر اسمها: "تنازلت عن حياتي الزوجية نظير ساعات معدودة من الراحة، نظير التخلص من هذا الصوت البشري المزعج اللحوح الذى يعكر دمي ويمزق أعصابي المرهقة كل صباح ومساء أيضًا، نظير التخلص من هذا الكائن الاستهلاكي الذى أعلفه وأسقيه ورغم ذلك يقابلني بالجحود والدناءة، تنازلت بكل بساطة عن لقب متزوجة نظير الارتياح ممن يسمى زوج بكل أعبائه" التى لا تراها ضخمة فحسب، بل تفوق جهد زوجها فى عمله مئات الأضعاف، حد تقديرها.
توضح صاحبة دعوى الخلع أن زوجها لا يحب تناول الإفطار فى الصباح، وكم تمنت لو كان جائعًا وطلب منها أكلا صباحًا، لَاعتبرت ذلك مطلبا ضروريا ومنطقيا تتفهمه وتتقبله، لكنه على الرغم من ذلك يصر على إيقاظها مبكرًا لتحضير ملابسه وجلب أغراضه ومناولته إياها، وهو ما يهدم راحتها إذ تكون بدأت للتو في دخولها للنوم بعد ساعات سهر طويلة مع طفلتها صاحبة العام الواحد، وهو ما جعلها تقرر أن تجهز لزوجها ملابسه وتضع إلى جوارها حزامه وحافظة نقوده وميدالية مفاتيحه وحذاءه كذلك، حتى لا يوقظها صباحًا، لكن هيهات.
شعرت الزوجة بأن زوجها يريدها جارية، يريد استهلاك صحتها وطاقتها لآخر نفس، فرغم تجهيز أغراضه يصر على إيقاظها صباحًا، ومهما كانت مهلكة لا يهمه الأمر، وكل ما يعنيه فقط هو تلبية أغراضه، علاوة على نهرها بأسلوب فج كعادته فى الحديث كثيرًا: "أنا اتأخرت.. أنتِ هتقومي امتى؟ أنت بتعمليلي إيه؟! أنا بستفيد منك إيه؟! أمال لو مكنتيش هتنامي تاني"، ويبدأ سيل طلباته بطلب ملابس معينة وشراب محدد، ثم يريد من يساعده فى ارتداء الجوارب والحذاء، ولا يخلو أمره لها من زجر وتوبيخ ولوم على تأخيره ولو لم ينتظر وقتا طويلا.
تتابع الزوجة أنها تضبط منبها لتوقظ زوجها للذهاب إلى عمله، أملا فى استيقاظه فى موعده، علاوة على أنه لا يحتاج منها إلى شيء فعلي، لكنه يصر على إشعال الأنوار وإيقاظها، ومطالبتها بجلب كل أغراضه على حدة، ثم يوبخها ويتهمها بالتسبب فى تأخيره.
أكدت بشدة ضيقها بمتطلبات زوجها، وضيقها من صوته اللحوح، وضيقها من تأخره عن مواعيده وكذلك لومها على تأخره، علاوة على ابتذاله فى تكليفها، ومن طلباته قيامها بإلباسه جواربه وحذاءه، ورفع كوب المياه من أمامه إلى بين يديه.
تختتم الزوجة حديثها بتأكيد أنها تمنت فى مرات كثيرة ضربه بالحذاء أو سكب الماء فى وجهه، لكنها أخيرًا قررت إنهاء تلك الزيجة، والعودة بطفلتها إلى منزل أسرتها للإقامة فيه والحصول على الراحة من زوجها المتسلط سليط اللسان.