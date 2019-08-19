ننشر قائمة الأدوية المرشحة للإدراج في جدول المخدرات

صيدليات توزع الليركا والليرولين رغم قرار الصحة بإدراج البريجابالين ضمن جدول المخدرات.. الصيادلة: في انتظار نشر القرار بالجريدة الرسمية.. وأكثر من 70 صنفا مهددا بالجدول

تحرير:أحمد صبحي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

على مدار عام كامل، ارتفعت الأصوات المحذرة من خطورة انتشار الأدوية التى تحتوي على مادة البريجابالين، بسبب استخدامها بشكل خاطئ، بعد أن تعامل معها المدمنون كبديل لعقار الترامادول، الذي بلغ سعره خلال الأشهر الأخيرة 700 جنيه للشريط الواحد. خروج تقرير مؤسسة "أي إم إس"، والذي يرصد حركة الدواء، كان بمثابة الإنذار الأخير لوزارة الصحة، والذي كشف عن تصدر الأصناف المنتجة من مادة البربيجابالين لقائمة الأدوية الأكثر توزيعا فى مصر خلال النصف الأول من عام 2019، لتقرر الوزارة إدراج المادة بمشتقاتها وبدائلها ضمن الجدول الثالث للمخدرات.

وهو ما يجعل عملية صرفها لا يمكن إلا بموجب "روشتة" معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج لصرفها، وفي حال عدم وجودها يتعرض من يحوز هذه الأدوية، للغرامة المالية والسجن معا. طريقة تعامل وزارة الصحة مع كل صنف يلجأ له المدمنون بوضعه ضمن جدول المخدرات، هي خطوة رحب بها عدد كبير من المعنيين، لكن عددا آخر

وهو ما يجعل عملية صرفها لا يمكن إلا بموجب "روشتة" معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج لصرفها، وفي حال عدم وجودها يتعرض من يحوز هذه الأدوية، للغرامة المالية والسجن معا.



طريقة تعامل وزارة الصحة مع كل صنف يلجأ له المدمنون بوضعه ضمن جدول المخدرات، هي خطوة رحب بها عدد كبير من المعنيين، لكن عددا آخر يرى أنها طريقة غير جيدة، وخاصة أن هناك الكثير من المواد التى توجد فى الصيدليات لأغراض نفسية وعصبية، ومن الممكن أن يلجأ لها المدمنون، وهو ما قد يفتح الباب لوضع مئات الأصناف ضمن جدول المخدرات، ليزيد من معاناة المرضى الحقيقيين.

ليبقى السؤال، ما الأصناف التى توجد ضمن 14250 صنفا دوائيا، من الممكن أن يلجأ لها المدمنون، خلال المرحلة القادمة، وهل ستقوم الوزارة بإدراجها ضمن جدول المخدرات أم لا؟





الدكتور إسلام عبدالفاضل، أحد نشطاء الصيادلة، قال إن الأصناف المنتجة من مادة البريجابالين ما زالت تباع فى الصيدليات حتى الآن دون "روشتة" طبية، مشيرا إلى أن القرار لن يطبق إلا بعده نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد عبدالفاضل فى تصريحات لـ"التحرير" أن وزارة الصحة منحت الصيدليات والشركات مهلة لحين الانتهاء من الكميات المتواجدة لديهم، مضيفا: شركات التوزيع "بتدلل" على هذه الأصناف، لكن عدد كبير من الصيادلة أوقف طلبها، وخاصة أنها ستسبب العديد والعديد من المشاكل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالفاضل: هناك عدد هائل من الأصناف الدوائية، من الممكن أن يتم استخدامه بشكل خاطئ ليعوض غياب الترامادول ومادة البريجابالين، والأمر في النهاية يتوقف عند ضمير الصيدلي المتواجد فى الصيدلية، مناشدا وزارة الصحة من خلال توسيع دائرة التفتيش، للقضاء على ما أسماهم دخلاء المهنة ولا هم لهم سوى تحقيق المكاسب المادية.

وأشار إلى أنه من ضمن الأصناف التى يلجأ إليها المدمنون في الوقت الحالي، أدوية الكحة، والبرد، وقطرات البريزولين، والمدرياسيل، ويتم استخدامها بشكل قد يسبب مشاكل صحية هائلة للمتعاطين، معتبرا أن فكرة إدارج أي صنف يلجأ له المدمنون ضمن جدول المخدرات لا يعد حلا جذريا لهذة الأزمة الخطيرة.

الدكتور هشام رشدي، أحد العاملين بمصنع أدوية قال إن عددا هائلا من الأصناف الدوائية، يمكن أن يلجأ له المدمنون؛ لتعويض الأصناف التى كانوا يحصلون عليها وتم إدراجها ضمن جدول المخدرات، كان آخرها الليركا والليرولين، وبعض الأصناف الأخرى.

وأشار رشدي فى تصريحات لـ"التحرير" إلى أن الأصناف المنتجة من مادتي ديلوكستين، وجابابنتين، ستكون محط أنظار الكثيرين خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأنها تؤدي نفس الغرض لمادة البريجابالين، مشيرا إلى أن هذه المادة تقدم في الصيدليات من خلال عقار "سيمباتكس، وكونفنتين" وبعض الأسماء الأخرى.

الطريقة التى تتعامل بها وزارة الصحة مع أي صنف دوائي يلجأ له المدمنون يهدد أكثر من 70 صنفا دوائيا بالإدراج ضمن جدول المخدرات خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أن هناك من يقدم البدائل للمدمنين بغرض الحصول على مكاسب مادية.

الأصناف المهددة: