«التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال
تحرير:أمينة محمود
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة الأدوات للارتقاء بالعنصر البشرى وفق خطة مهنية مستدامة، تدعم خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتتوافق مع منظومة التعليم الجديدة. وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة ومكانة المعلمين، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
وأشار عمر إلى أن الوزارة تعمل للمستقبل من أجل الارتقاء بالمستوى المهاري والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وهناك جهد مبذول من قبل الوزارة
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة ومكانة المعلمين، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
وأشار عمر إلى أن الوزارة تعمل للمستقبل من أجل الارتقاء بالمستوى المهاري والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وهناك جهد مبذول من قبل الوزارة لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، نتيجة خطة متكاملة تسير على خطاها الوزارة.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي انتهجتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربطها؛ لحل المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية، وإحدى أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في المؤسسات التعليمية، وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.