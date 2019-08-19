«التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال

تحرير:أمينة محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير 50 منحة دراسية للحصول على الدبلومة المهنية في رياض الأطفال من الجامعة العربية المفتوحة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتوفير كافة الأدوات للارتقاء بالعنصر البشرى وفق خطة مهنية مستدامة، تدعم خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتتوافق مع منظومة التعليم الجديدة. وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون مع الجامعات المصرية، ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة ومكانة المعلمين، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي. وأشار عمر إلى أن الوزارة تعمل للمستقبل من أجل الارتقاء بالمستوى المهاري والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وهناك جهد مبذول من قبل الوزارة