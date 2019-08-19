بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم «لجان المقاومة»
معاقبة 41 متهمًا بالمؤبد وحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قِبَل متهم لوفاته، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة 14 متهمًا آخرين
تحرير:سماح عوض الله
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
رئيس المحكمة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وقضت بإعدام 6 متهمين بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وتضمن الحكم معاقبة 41 متهمًا بالمؤبد، من بينهم 13 متهما حضوريا و28 غيابيا، وحبس متهم حدث 3 سنوات،
وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.
المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم كل من أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد اللطيف السيد رفاعي ومحمد صلا سعيد وإسلام كمال أبو الفتوح وإسلام محمود عبد الفتاح وفايز زكي.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم وليد أحمد رجب وأحمد حسين وأحمد حنفي وأمجد علي وأحمد السيد وهيثم فتحي وأشرف طه محمد، وبلال جمال شعيب
المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم كل من أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد اللطيف السيد رفاعي ومحمد صلا سعيد وإسلام كمال أبو الفتوح وإسلام محمود عبد الفتاح وفايز زكي.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم وليد أحمد رجب وأحمد حسين وأحمد حنفي وأمجد علي وأحمد السيد وهيثم فتحي وأشرف طه محمد، وبلال جمال شعيب علي وماهر جميل عبد العظيم وعلاء ربيع محمد علي المليجي والسيد حامد الجمل ووجدي سيد أحمد ويوسف إبراهيم يوسف.
وقضت المحكمة بمعاقبة عبد الحميد محمد محمدي ومحمد حسن وخالد زكريا وفهد العقباوي وأحمد محمد زكي وأحمد محمد حمزة يحيى ومحمود ناصر بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة المتهم الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند إليه.
والحاصلون على البراءة هم كل من أحمد حمدي وهيثم يحيى علي عمر وأحمد رفعت أحمد موسى وأشرف سعد حسين وعماد أشرف ناصر وسعد طه الشيمي ورشاد سالم وعمرو أشرف رزق عبد العال ومصطفى سعيد عبد السلام وأحمد صالح وصلاح محمد البدوي ومحمد نجاح مبروك السيد وعبد اللطيف الصاوي وطه أحمد عبد الفتاح مطرة.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم إبراهيم رزق حافظ لوفاته إلى رحمة الله.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من أشرف إدريس عطية ومحمود إدريس
وعلام السيد علام وأشرف أحمد رجب ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني وعاطف شحاتة عبد العال وإيهاب أحمد السيد وأحمد عبد الفتاح عبد الله ووائل عبد المحسن خليف ويوسف عبد الفتاح وهيثم مجدي حنفي شحوت وسعيد عبد العزيز جعفر وأحمد الخشدي وعبد النبي الجارحي ومحمد عياد علي وعلي عياد علي شنن وعصام يحيى وعبد الرحمن السيد القصاص ومحمد علي الرشيدي ومحمد جمال السيد وعثمان عبد الفتاح وخالد مصطفى علي القناوي وسعيد السيد حماد ومصطفى الشيخ وأحمد صوابي ومحمد جمال وعلى أسامة وأمير إبراهيم عبد الله.
نسبت النيابة العامة للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم في عام 2013 قاموا بتأسيس عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسه" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام، وآخر متوفى وآخرون مجهولون، للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد
والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعون والسادس والستون في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى.
وحاز المتهمون أسلحة نارية، مشخشنة، بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".