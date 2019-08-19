بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم «لجان المقاومة»

معاقبة 41 متهمًا بالمؤبد وحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قِبَل متهم لوفاته، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة 14 متهمًا آخرين

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

رئيس المحكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وقضت بإعدام 6 متهمين بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وتضمن الحكم معاقبة 41 متهمًا بالمؤبد، من بينهم 13 متهما حضوريا و28 غيابيا، وحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.

المتهمون المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم كل من أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد اللطيف السيد رفاعي ومحمد صلا سعيد وإسلام كمال أبو الفتوح وإسلام محمود عبد الفتاح وفايز زكي. والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم وليد أحمد رجب وأحمد حسين وأحمد حنفي وأمجد علي وأحمد السيد وهيثم فتحي وأشرف طه محمد، وبلال جمال شعيب