رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

أعيرة نارية

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود قتيل ومصابين. انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وكشفت التحريات الأولية عن أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين خلال

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود قتيل ومصابين.



انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وكشفت التحريات الأولية عن أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين خلال حضورهم حفل زفاف بسبب خلاف على "نقوط"، انتهت بتدخل العقلاء إلا أن الأمر تجدد ثانية.



أحد الطرفين أطلق أعيرة من بندقية خرطوش صوب الطرف الثاني، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، ولم يكتف المتهمون بذلك، بل تعدوا على الشاب بسلاح أبيض في منطقة الرأس. وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين والسلاح.



