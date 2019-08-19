جريمة

رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
أعيرة نارية
أعيرة نارية
حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود قتيل ومصابين. انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وكشفت التحريات الأولية عن أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين خلال
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
المخرج خالد مرعى

حشيش هولندي.. ترحيل المخرج خالد مرعي لقسم النزهة

باشرت نيابة النزهة، التحقيق مع المخرج السينمائى خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته فى مطار القاهرة، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، واشتباه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
المستشار-شعبان-الشامى

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
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مصرع طفلة اصطدمت بقاربي صيد في بحيرة المنزلة

لقيت طفلة من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها على أثر تصادم قاربي صيد بموتور على شاطئ بحيرة المنزلة، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وهبوط في الدورة الدموية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد وصول طفلة إلى مستشفى المطرية المركزي بادعاء اصطدامها بقاربي صيد يعملان بالمواتير، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.
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قتيل على الكوبري..مسجل خطر يمطر فكهاني بالرصاص ببنها

قُتل فكهاني على يد مسجل خطر بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية؛ متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالجسم وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
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مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
طعن-بالسكين

عاطل يقتل نجل خالته في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

طعن عاطل نجل خالته بسكين في شبرا الخيمة فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المدعو "خالد. ا. ا- 49 عاما- حداد مسلح ومقيم بشارع الشنيش- بهتيم، بدائرة القسم" بوفاة نجله "عبد الرحمن" 16 عاما، حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم طرف والدته المنفصل عنها بناحية عزبة القطاوى- بهتيم بدائرة القسم، على يد نجل خالته.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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