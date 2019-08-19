رياضة

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
وأضاف سيميوني بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدم فيليكس مستوى جيدا على الصعيد الفردي، وبشكل عام قدم الفريق شوطا أول جيدا للغاية، وتحصلنا على فرصتين مبكرتين للتسجيل، ونجحنا في ذلك". وتابع الأرجنتيني: "لم نستغل طرد جورجي مولينا إلى جانب ركلة الجزاء التي أهدرناها في الشوط الثاني". وعلق سيميوني
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ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

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موراتا يقود أتلتيكو للفوز على خيتافي

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ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
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سيميوني يتغنى بجواو فيليكس بعد التغلب على يوفنتوس

تألق النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مرة أخرى، في فوز فريقه أتلتيكو مدريد وديا، أمس السبت، على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وذلك بعد أن سجل هدف الروخيبلانكوس الثاني في المباراة. وعن المستويات التي يقدمها جواو المنضم إلى الفريق الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، قال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني: "لعب جواو فيليكس مباراة جيدة للغاية، وهو يتأقلم معنا بسرعة كبيرة ويملك قدرات عالية، ففي أي مكان أضعه فيه أجده يبلي البلاء الحسن".
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ساؤول ينتقد طريقة رحيل جريزمان عن أتليتكو مدريد

يعمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوة على إعادة بناء خط دفاع أتليتكو مدريد هذا الصيف، إلى جانب محاولة تعويض ريحل نجم الفريق أنطوان جريزمان، ويرى ساؤول لاعب الروخيبلانكوس أن أسلوب رحيل النجم الفرنسي لم يكن الأفضل، بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو، في الوقت الذي توجد فيه أزمة بين البرسا وأتليتكو حيث يصر الأخير أن العملاق الكتالوني تواصل مع جريزمان عندما كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو، وبالتالي يتوجب على البرسا دفع 80 مليون يورو إضافية.
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