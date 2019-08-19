سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

دييجو سيميوني

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".

وأضاف سيميوني بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدم فيليكس مستوى جيدا على الصعيد الفردي، وبشكل عام قدم الفريق شوطا أول جيدا للغاية، وتحصلنا على فرصتين مبكرتين للتسجيل، ونجحنا في ذلك". وتابع الأرجنتيني: "لم نستغل طرد جورجي مولينا إلى جانب ركلة الجزاء التي أهدرناها في الشوط الثاني". وعلق سيميوني

وأضاف سيميوني بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدم فيليكس مستوى جيدا على الصعيد الفردي، وبشكل عام قدم الفريق شوطا أول جيدا للغاية، وتحصلنا على فرصتين مبكرتين للتسجيل، ونجحنا في ذلك".



وتابع الأرجنتيني: "لم نستغل طرد جورجي مولينا إلى جانب ركلة الجزاء التي أهدرناها في الشوط الثاني".



وعلق سيميوني على طرد مولينا قائلا: "تم إخبارنا قبل المباراة بأن نية اللاعب لن يتم النظر إليها عند عرقلته لاعبا من الخلف، فالطرد مستحق، ربما لم يكن يقصد الإيذاء ولكنه كاد يتسبب في إصابة الخصم".



واختتم سيميوني: "إذا أتت الإعاقة من الأمام، فسيحصل اللاعب على البطاقة الصفراء، وإذا أتت من الخلف فهي بطاقة حمراء مستحقة".