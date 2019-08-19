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إليسا لسان المرأة.. راقصة منتحرة عانت من السرطان

إليسا يعدّها محبوها ملكة الرومانسية، تشدو بأغانٍ تنم عن حالة عشق نادرة، سواء في علاقات الحب أو حتى الفراق، نابعة من إحساس عميق يجسده صوت دافئ
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
إليسا
إليسا
بعض الفنانات كان مقدرًا لهن أن يصعدن إلى قمة الساحة الغنائية في الوطن العربي، ليس فقط لجمالهن وأناقتهن وصوتهن، بل لأن بينهن من تضفي على أغنياتها مما تحمل من مشاعر وأحاسيس، ولم تدخر جهدا في إنصاف المرأة في أغنياتها وإعلان قوة مشاعرها وقدرتها على الاحتمال وعدم الانكسار، وصولا إلى إعلان الثورة على الرجل عندما لا يحترم إنسانيتها ومشاعرها، وكذلك عبّرت عن مشاعر نابعة من ضعف المرأة في مواقف الارتباك والحزن والألم والصدمة، وغيرها من الحالات الإنسانية. الفنانة اللبنانية إليسا كانت لسنوات لسان حال المرأة في كل حالاتها.
إليسا يعدّها محبوها ملكة الرومانسية، تشدو بأغانٍ تنم عن حالة عشق نادرة، سواء في علاقات الحب أو حتى الفراق، نابعة من إحساس عميق يجسده صوت دافئ، وبكلمات تدغدغ بها المشاعر، ومنذ أن بدأت إليسا مشوارها قبل عقدين عام 1999، مع طرحها ألبوم "بدي دوب"، وأغانيها وألبوماتها تحمل طابعًا رومانسيا هادئا، وتصور لحظات
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اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
إليسا

رحلة إليسا في 20عاما| من بدي دوب إلى كل اللي بيحبوني

فجرت الفنانة إليسا مفاجأة صادمة ليس فقط لجمهورها، إنما أيضا لزملائها بالساحة الغنائية، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من قرارها الأخير وهو اعتزالها الغناء، فكيف تعتزل وهي «ملكة الإحساس»، فصوتها وحده قادر عن أن يحملك من بلد لآخر، ويعود بك من الحاضر إلى الماضى، ولكن يبدو أن ما تواجهه إليسا أقوى من التفكير فى كل ذلك، حيث كتبت: «أنا باحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتي الفنية، وأعلن ذالك بقلب مكسور، ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبوماتي».
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