إليسا لسان المرأة.. راقصة منتحرة عانت من السرطان

إليسا يعدّها محبوها ملكة الرومانسية، تشدو بأغانٍ تنم عن حالة عشق نادرة، سواء في علاقات الحب أو حتى الفراق، نابعة من إحساس عميق يجسده صوت دافئ

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

بعض الفنانات كان مقدرًا لهن أن يصعدن إلى قمة الساحة الغنائية في الوطن العربي، ليس فقط لجمالهن وأناقتهن وصوتهن، بل لأن بينهن من تضفي على أغنياتها مما تحمل من مشاعر وأحاسيس، ولم تدخر جهدا في إنصاف المرأة في أغنياتها وإعلان قوة مشاعرها وقدرتها على الاحتمال وعدم الانكسار، وصولا إلى إعلان الثورة على الرجل عندما لا يحترم إنسانيتها ومشاعرها، وكذلك عبّرت عن مشاعر نابعة من ضعف المرأة في مواقف الارتباك والحزن والألم والصدمة، وغيرها من الحالات الإنسانية. الفنانة اللبنانية إليسا كانت لسنوات لسان حال المرأة في كل حالاتها.

إليسا يعدّها محبوها ملكة الرومانسية، تشدو بأغانٍ تنم عن حالة عشق نادرة، سواء في علاقات الحب أو حتى الفراق، نابعة من إحساس عميق يجسده صوت دافئ، وبكلمات تدغدغ بها المشاعر، ومنذ أن بدأت إليسا مشوارها قبل عقدين عام 1999، مع طرحها ألبوم "بدي دوب"، وأغانيها وألبوماتها تحمل طابعًا رومانسيا هادئا، وتصور لحظات

إليسا يعدّها محبوها ملكة الرومانسية، تشدو بأغانٍ تنم عن حالة عشق نادرة، سواء في علاقات الحب أو حتى الفراق، نابعة من إحساس عميق يجسده صوت دافئ، وبكلمات تدغدغ بها المشاعر، ومنذ أن بدأت إليسا مشوارها قبل عقدين عام 1999، مع طرحها ألبوم "بدي دوب"، وأغانيها وألبوماتها تحمل طابعًا رومانسيا هادئا، وتصور لحظات حب حالمة وحالات انكسار ووجع.

وعلى مدار مشوارها الفني، أصبحت إليسا صوتا يعكس مشاعر المرأة العميقة في مواقف الفرح والأمل، والارتباك والحزن والانكسار والألم والصدمة، في مواقف العشق، والحب من طرف واحد، والفراق، وحتى خلافات ما بعد الفراق، وتناولت مشكلات كالعنف الأسري، وتحمل المرأة من أجل بيتها، وغيرها من المشكلات العميقة.

في ديسمبر 2007، طرحت إليسا ألبوم "أيامي بيك"، واستخدمت فيه إليسا تميمة نجاحها، الرومانسية الهادئة، في أغانٍ منها "خد بالك عليا" و"أديك عرفت" و"يا عالم" وغيرها، كما شهد نفس الألبوم أولى خطواتها في غناء ما يمكن أن نطلق عليه "المشهد الغنائي"، وهو وصف مشهد معين بطريقة الأغنية، فتصبح الأغنية بالنسبة للمستمع قصة أكثر منها فقط كلمات حب وعشق، فكانت البداية من أغنية "أواخر الشتا"، كلمات نادر عبد الله.

وبعد عامين طرحت ألبومها "تصدق بمين"، وتضمن 9 أغان من نوعية "المشاهد الغنائية"، ومن بينها أغنية "وبيستحي"، التي قدمت فيها مشهد حبيبها الذي يرتبك ويستحيى في حضرتها، وكان للجرح والألم مشاهد أيضًا من أبرزها أغنية "مصدومة"، التي وصفت فيها إحساس امرأة ورجل افترقا، بينما قام الرجل بالتحدث في حق المرأة بشكل سيئ.

وصورت إليسا أغنية "من غير مناسبة"، عن قصة سيدة وقعت ضحية عنف أسري، بعد ضربها من قبل زوجها، وترفض العودة إليه، ورغم أن الكلمات تعبر عن قوتها فإنها تقول بضعف كبير: "ما عدش ينفع أسامحه عاللي عمله فيا.. لو يجي يتأسفلي ولا يبوس إيديا.. بعد النهارده إزاي أنا على نفسي هرضى.. أرجع لحد قدر يمد إيديه عليا".

تجاوزت إليسا حاجز السنتين، وعادت لجمهورها بألبوم "أسعد واحدة"، لتأخذ عشاقها في رحلة من الأحلام الرومانسية والمشاهد المؤلمة بنفس النهج الذي اتبعته في الألبومين السابقين، بينما كانت أغنية "متفائلة" حالة في ذاتها، حيث عكست مشاعر امرأة في حالة حب من طرف واحد مع رجل تأمل أن يرى فيها من يتمنى الارتباط بها، فتقول: "هتلاقي فيا حاجة حلوة أنا أتحب عليها.. وعيوبي اللي شايفها فحبك ليا تحليها".

كما قدمت أغنية "تعبت منك"، وخلالها تعرض معاناة المرأة الناجحة مع الحبيب الذي تدفعه ذكوريته إلى الغيرة من نجاح حبيبته، وتدخل العاشقة في دوامة عدم قبول حبيبها لنجاحها وغيرته المرضية منها، ويترجمها بتعنيف جسدي ومعنوي ينتهي بالقرار الحاسم بإنهاء علاقة الحب.

وفي 2014، قدمت ألبوم "حالة حب"، ويحوي 14 أغنية، من بينها "بطلي تحبيه، لو اتقابلنا، إنسانة بريئة، وجعت قلبي"، وقدمت أغنية "أنا نفسي" التي عبرت فيها عن آلام المرأة، وتقول: "ليه كل واحدة أقابلها تحكي حكاية آخرتها الندم.. تحكي وكلامها عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم.. أنا نفسي أقابل واحدة حاسة بالأمان".

وفي مايو 2015، طرحت كليب أغنية "يا مرايتي"، ويسلط العمل الضوء على مناهضة العنف ضد المرأة، ومناقشة القضية بشكل أعمق وبحث سبل مواجهتها وحماية المجتمع من آثارها السلبية، في قالب اجتماعي عن حياة امرأة وعلاقتها بزوجها التي تمر بأزمات، وتحاول أن تكشف عن وجعها من معاملة زوجها لها، لتقع فريسة التفكير هل تكمل معه مسيرة الحياة أم تقرر الابتعاد عنه، بعد حياة مليئة بالأزمات؟

وفي يوليو 2017، أطلقت كليب "عكس اللي شايفينها" المليء بالشجن واللحظات المؤثرة، فكانت كالطائر الذي يرقص من الألم في مشهد مؤثر، يحكي وجع أم فقدت ابنها غرقًا، فقررت أن تطلق رصاصة الرحمة بالانتحار لتضع حدا لحياة مليئة باليأس والحزن، لم يرَ منها الناس سوى ضحكة تغلف الألم الذي يعتصر قلب امرأة وأم عاشت حياتها كما يريدها الآخرون وليس كما تريدها هي، وغنت فيه بلسان الراحلة داني بسترس، إحدى أهم نجمات التسعينيات في لبنان، 6 دقائق حكت فيها عن حياة تلك المرأة التى اختارت الرقص مهنتها، وواجهت بسبب ذلك صراعًا مع عائلتها، وجسدت ما مرت به من إحباطات، وفشل زواجها.

وأخيرا طرحت ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وتضمن كمّا كبيرا من الأغاني وصل إلى 16، ما يعكس حالة الوفرة الإنتاجية عند إليسا، التي لم تحسن استغلالها لإنتاج أغان مميزة، بقدر ما أرادت استغلالها لتعزيز صورة السيدة إليسا عند محبيها بعدد كبير من الأغاني التي تحمل العناوين الخادمة لهذه الصورة، المرأة الوحيدة والضعيفة الحساسة التي تظهر عكس ذلك أمام الجميع.

في كليب "إلى كل اللى بيحبونى" لإليسا، لن تترك لك الأغنية فرصة ليسرح عقلك قليلا، وتعتقد أنها كلمات مختلقة اختارتها المطربة لتجسد شخصية فتاة مصابة بهذا المرض الخبيث، لأنك ستجد تسجيلا بصوت إليسا الممزوج بالخوف والوجع، تحكي من خلاله عن معاناتها من سرطان الثدى، وتستعرض بعض الذكريات مع هذا المرض، الذى استطاعت أن تتعافى منه، لتضرب مثلا لكل امرأة فى القوة والتحمل والتحدي.